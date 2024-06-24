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Найсмачніші літні салати: топ-5 рецептів

24 червня, 2024 понедiлок
19:35
рецепти Найсмачніші літні салати

Літо – це ідеальна пора для легких і свіжих страв. Особливо актуальними стають салати, які не тільки швидко готуються, але й насичують організм необхідними вітамінами та мікроелементами

Зміст

Еспресо підготувало для вас добірку з п’яти найпопулярніших літніх салатів, які принесуть максимум користі і задоволення. Ці салати – ідеальний варіант для літнього меню. Вони легкі у приготуванні, багаті на вітаміни і чудово підходять для будь-якої трапези. Додайте їх до свого раціону, щоб насолоджуватися свіжими та смачними стравами протягом усього літа.

Салат з полуницею, томатами і сиром

Інгредієнти:

  • томати - 2 шт.
  • полуниця - 200 г
  • рукола - 1 упаковка
  • сир халумі - 250 г
  • оливкова олія - 4 ст. л.
  • лимонний сік - 1 ч. л.
  • бальзамічний соус - 1 ч. л.
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте ягоди та зелень, потім просушіть на паперових рушниках. Із полуниці видаліть хвостики.
  2. Томати наріжте кільцями або невеликими четвертинками, а сир халумі та полуницю наріжте слайсами.
  3. Просмажте сир до рум'яної скоринки на сковороді або грилі.
  4. Для приготування заправки, просто змішайте оливкову олію та лимонний сік.
  5. У велику миску або на плоске сервірувальне блюдо викладіть руколу та полийте заправкою. Зверху викладіть полуницю, томати та пластинки сиру.
  6. Заправте салат бальзамічним соусом та додайте сіль за бажанням.  

Фото: Freepik

Салат із цукіні та моркви

Інгредієнти:

  • кабачки - 2 шт.
  • морква - 1-2 шт.
  • часник - 3-4 зубки
  • оцет яблучний 6% - 3 ст. л.
  • цукор - 1 ч. л.
  • сіль – 0.5-1 ч. л.
  • приправа для корейської моркви - 1 ст. л.
  • олія соняшникова - 50 мл

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте овочі, а моркву очистіть від шкірки.
  2. Моркву та кабачки натріть на терці для моркви по-корейськи, або наріжте тонкою соломкою. Перекладіть їх у різні посудини.
  3. Часник очистіть від лушпиння та наріжте дуже дрібно.
  4. У посудину із кабачками додайте часник, оцет яблучний та приправу. Все добре перемішайте.
  5. Нагрійте сковороду із олією та просмажте моркву 2-3 хвилини на середньому вогні. Знімайте з плити, додайте до моркви сіль та цукор.
  6. До кабачків додайте ще гарячу моркву, перемішайте та дайте охолонути. Відправте салат на декілька годин в холодильник, а потім куштуйте. Готово!

Легкий салат "Капрезе"

Інгредієнти:

  • томати – 2 шт.
  • моцарела – 200 г
  • базилік – ½ пучка
  • оливкова олія – 3 ст. л.
  • орегано – 1 ч. л.
  • бальзамічний соус – 2 ст. л.
  • сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте томати та базилік. Із гілок базиліку зірвіть листочки.
  2. Наріжте помідори та моцарелу кільцями однакової ширини.
  3. У невеликій посудині змішайте оливкову олію, сіль, перець та майже весь орегано.
  4. На плоскому сервірувальному блюді чергуйте шматочки помідорів, моцарели і листя базиліку, розміщуючи їх по колу або в ряд.
  5. Полийте салат заправкою, бальзамічним соусом та присипте орегано. Подавайте одразу салат до столу.

Фото: allrecipes.com

Салат із хрумкими баклажанами

Інгредієнти:

  • баклажани – 1 шт.
  • болгарський перець – 1 шт.
  • червона цибуля – 1 шт.
  • соєвий соус – 3 ст. л.
  • лимонний сік – 1 ст. л.
  • часник – 2 зубчики
  • кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
  • сир фета – 30-40 г
  • кінза
  • соняшникова олія
  • перець чорний мелений

Покроковий рецепт приготування:

  1. Ретельно промийте овочі та зелень. Із болгарського перцю видаліть серединку із насінням, із баклажанів зріжте хвостики, а червону цибулю очистіть від лушпиння.
  2. Болгарський перець наріжте кубиком, цибулю – тонкими півкільцями, а кінзу - досить крупними шматочками.
  3. Баклажани наріжте кубиками, додайте крохмаль та добре перемішайте.
  4. Добре розігрійте сковороду з олією. Просмажте баклажани до апетитної рум'яної скоринки.
  5. Щойно баклажани будуть готові, викладіть їх на паперові рушники, щоб зійшла зайва олія. А на сковороду, де смажились баклажани, викладіть болгарський перець. Його теж потрібно просмажити до золотистої скоринки, а потім викласти на паперові рушники.
  6. Доки овочі охолоджуються, приготуйте заправку. До соєвого соусу додайте лимонний сік, чорний мелений перець та пропущений через прес часник.
  7. Наріжте сир невеликими кубиками.
  8. Перекладіть у салатницю баклажани, болгарський перець, червону цибулю, кінзу та заправте салат соусом. Зверху викладіть фету та подавайте до столу.

Салат з чорницею та волоським горіхом

Інгредієнти:

  • грейпфрути рожеві - 100 г
  • чорниця - 100 г
  • грецькі горіхи - 40 г
  • шпинат або рукола - 60 г
  • оливкова олія - 1 ст. л.
  • грейпфрутовий сік - 1 ст. л.
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте фрукти, ягоди та зелень.
  2. Очистіть грейпфрути від шкірки і білої плівки. Розділіть на дольки, видаляючи всі мембрани. Із декількох дольок вичавіть сік для соусу.
  3. Легко підсмажте волоські горіхи на сухій сковороді, доки вони не стануть ароматними. Дайте їм охолонути.
  4. У посудину викладіть шпинат, грейпфрутові дольки, свіжу чорницю і підсмажені волоські горіхи.
  5. Полийте заправкою із соку грейпфрута та оливкової олії, додайте трохи солі. Все обережно перемішайте, щоб рівномірно розподілити інгредієнти. Смачного!

Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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