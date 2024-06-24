Найсмачніші літні салати: топ-5 рецептів

Еспресо підготувало для вас добірку з п’яти найпопулярніших літніх салатів, які принесуть максимум користі і задоволення. Ці салати – ідеальний варіант для літнього меню. Вони легкі у приготуванні, багаті на вітаміни і чудово підходять для будь-якої трапези. Додайте їх до свого раціону, щоб насолоджуватися свіжими та смачними стравами протягом усього літа.

Салат з полуницею, томатами і сиром

Інгредієнти:

томати - 2 шт.

полуниця - 200 г

рукола - 1 упаковка

сир халумі - 250 г

оливкова олія - 4 ст. л.

лимонний сік - 1 ч. л.

бальзамічний соус - 1 ч. л.

сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Ретельно промийте ягоди та зелень, потім просушіть на паперових рушниках. Із полуниці видаліть хвостики. Томати наріжте кільцями або невеликими четвертинками, а сир халумі та полуницю наріжте слайсами. Просмажте сир до рум'яної скоринки на сковороді або грилі. Для приготування заправки, просто змішайте оливкову олію та лимонний сік. У велику миску або на плоске сервірувальне блюдо викладіть руколу та полийте заправкою. Зверху викладіть полуницю, томати та пластинки сиру. Заправте салат бальзамічним соусом та додайте сіль за бажанням.

Фото: Freepik

Салат із цукіні та моркви

Інгредієнти:

кабачки - 2 шт.

морква - 1-2 шт.

часник - 3-4 зубки

оцет яблучний 6% - 3 ст. л.

цукор - 1 ч. л.

сіль – 0.5-1 ч. л.

приправа для корейської моркви - 1 ст. л.

олія соняшникова - 50 мл

Покроковий рецепт приготування:

Ретельно промийте овочі, а моркву очистіть від шкірки. Моркву та кабачки натріть на терці для моркви по-корейськи, або наріжте тонкою соломкою. Перекладіть їх у різні посудини. Часник очистіть від лушпиння та наріжте дуже дрібно. У посудину із кабачками додайте часник, оцет яблучний та приправу. Все добре перемішайте. Нагрійте сковороду із олією та просмажте моркву 2-3 хвилини на середньому вогні. Знімайте з плити, додайте до моркви сіль та цукор. До кабачків додайте ще гарячу моркву, перемішайте та дайте охолонути. Відправте салат на декілька годин в холодильник, а потім куштуйте. Готово!

Легкий салат "Капрезе"

Інгредієнти:

томати – 2 шт.

моцарела – 200 г

базилік – ½ пучка

оливкова олія – 3 ст. л.

орегано – 1 ч. л.

бальзамічний соус – 2 ст. л.

сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Ретельно промийте томати та базилік. Із гілок базиліку зірвіть листочки. Наріжте помідори та моцарелу кільцями однакової ширини. У невеликій посудині змішайте оливкову олію, сіль, перець та майже весь орегано. На плоскому сервірувальному блюді чергуйте шматочки помідорів, моцарели і листя базиліку, розміщуючи їх по колу або в ряд. Полийте салат заправкою, бальзамічним соусом та присипте орегано. Подавайте одразу салат до столу.

Фото: allrecipes.com

Салат із хрумкими баклажанами

Інгредієнти:

баклажани – 1 шт.

болгарський перець – 1 шт.

червона цибуля – 1 шт.

соєвий соус – 3 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

часник – 2 зубчики

кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.

сир фета – 30-40 г

кінза

соняшникова олія

перець чорний мелений

Покроковий рецепт приготування:

Ретельно промийте овочі та зелень. Із болгарського перцю видаліть серединку із насінням, із баклажанів зріжте хвостики, а червону цибулю очистіть від лушпиння. Болгарський перець наріжте кубиком, цибулю – тонкими півкільцями, а кінзу - досить крупними шматочками. Баклажани наріжте кубиками, додайте крохмаль та добре перемішайте. Добре розігрійте сковороду з олією. Просмажте баклажани до апетитної рум'яної скоринки. Щойно баклажани будуть готові, викладіть їх на паперові рушники, щоб зійшла зайва олія. А на сковороду, де смажились баклажани, викладіть болгарський перець. Його теж потрібно просмажити до золотистої скоринки, а потім викласти на паперові рушники. Доки овочі охолоджуються, приготуйте заправку. До соєвого соусу додайте лимонний сік, чорний мелений перець та пропущений через прес часник. Наріжте сир невеликими кубиками. Перекладіть у салатницю баклажани, болгарський перець, червону цибулю, кінзу та заправте салат соусом. Зверху викладіть фету та подавайте до столу.

Салат з чорницею та волоським горіхом

Інгредієнти:

грейпфрути рожеві - 100 г

чорниця - 100 г

грецькі горіхи - 40 г

шпинат або рукола - 60 г

оливкова олія - 1 ст. л.

грейпфрутовий сік - 1 ст. л.

сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування: