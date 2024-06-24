Найсмачніші літні салати: топ-5 рецептів
Літо – це ідеальна пора для легких і свіжих страв. Особливо актуальними стають салати, які не тільки швидко готуються, але й насичують організм необхідними вітамінами та мікроелементами
Еспресо підготувало для вас добірку з п’яти найпопулярніших літніх салатів, які принесуть максимум користі і задоволення. Ці салати – ідеальний варіант для літнього меню. Вони легкі у приготуванні, багаті на вітаміни і чудово підходять для будь-якої трапези. Додайте їх до свого раціону, щоб насолоджуватися свіжими та смачними стравами протягом усього літа.
Салат з полуницею, томатами і сиром
Інгредієнти:
- томати - 2 шт.
- полуниця - 200 г
- рукола - 1 упаковка
- сир халумі - 250 г
- оливкова олія - 4 ст. л.
- лимонний сік - 1 ч. л.
- бальзамічний соус - 1 ч. л.
- сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте ягоди та зелень, потім просушіть на паперових рушниках. Із полуниці видаліть хвостики.
- Томати наріжте кільцями або невеликими четвертинками, а сир халумі та полуницю наріжте слайсами.
- Просмажте сир до рум'яної скоринки на сковороді або грилі.
- Для приготування заправки, просто змішайте оливкову олію та лимонний сік.
- У велику миску або на плоске сервірувальне блюдо викладіть руколу та полийте заправкою. Зверху викладіть полуницю, томати та пластинки сиру.
- Заправте салат бальзамічним соусом та додайте сіль за бажанням.
Фото: Freepik
Салат із цукіні та моркви
Інгредієнти:
- кабачки - 2 шт.
- морква - 1-2 шт.
- часник - 3-4 зубки
- оцет яблучний 6% - 3 ст. л.
- цукор - 1 ч. л.
- сіль – 0.5-1 ч. л.
- приправа для корейської моркви - 1 ст. л.
- олія соняшникова - 50 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте овочі, а моркву очистіть від шкірки.
- Моркву та кабачки натріть на терці для моркви по-корейськи, або наріжте тонкою соломкою. Перекладіть їх у різні посудини.
- Часник очистіть від лушпиння та наріжте дуже дрібно.
- У посудину із кабачками додайте часник, оцет яблучний та приправу. Все добре перемішайте.
- Нагрійте сковороду із олією та просмажте моркву 2-3 хвилини на середньому вогні. Знімайте з плити, додайте до моркви сіль та цукор.
- До кабачків додайте ще гарячу моркву, перемішайте та дайте охолонути. Відправте салат на декілька годин в холодильник, а потім куштуйте. Готово!
Легкий салат "Капрезе"
Інгредієнти:
- томати – 2 шт.
- моцарела – 200 г
- базилік – ½ пучка
- оливкова олія – 3 ст. л.
- орегано – 1 ч. л.
- бальзамічний соус – 2 ст. л.
- сіль та перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте томати та базилік. Із гілок базиліку зірвіть листочки.
- Наріжте помідори та моцарелу кільцями однакової ширини.
- У невеликій посудині змішайте оливкову олію, сіль, перець та майже весь орегано.
- На плоскому сервірувальному блюді чергуйте шматочки помідорів, моцарели і листя базиліку, розміщуючи їх по колу або в ряд.
- Полийте салат заправкою, бальзамічним соусом та присипте орегано. Подавайте одразу салат до столу.
Фото: allrecipes.com
Салат із хрумкими баклажанами
Інгредієнти:
- баклажани – 1 шт.
- болгарський перець – 1 шт.
- червона цибуля – 1 шт.
- соєвий соус – 3 ст. л.
- лимонний сік – 1 ст. л.
- часник – 2 зубчики
- кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
- сир фета – 30-40 г
- кінза
- соняшникова олія
- перець чорний мелений
Покроковий рецепт приготування:
- Ретельно промийте овочі та зелень. Із болгарського перцю видаліть серединку із насінням, із баклажанів зріжте хвостики, а червону цибулю очистіть від лушпиння.
- Болгарський перець наріжте кубиком, цибулю – тонкими півкільцями, а кінзу - досить крупними шматочками.
- Баклажани наріжте кубиками, додайте крохмаль та добре перемішайте.
- Добре розігрійте сковороду з олією. Просмажте баклажани до апетитної рум'яної скоринки.
- Щойно баклажани будуть готові, викладіть їх на паперові рушники, щоб зійшла зайва олія. А на сковороду, де смажились баклажани, викладіть болгарський перець. Його теж потрібно просмажити до золотистої скоринки, а потім викласти на паперові рушники.
- Доки овочі охолоджуються, приготуйте заправку. До соєвого соусу додайте лимонний сік, чорний мелений перець та пропущений через прес часник.
- Наріжте сир невеликими кубиками.
- Перекладіть у салатницю баклажани, болгарський перець, червону цибулю, кінзу та заправте салат соусом. Зверху викладіть фету та подавайте до столу.
Салат з чорницею та волоським горіхом
Інгредієнти:
- грейпфрути рожеві - 100 г
- чорниця - 100 г
- грецькі горіхи - 40 г
- шпинат або рукола - 60 г
- оливкова олія - 1 ст. л.
- грейпфрутовий сік - 1 ст. л.
- сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Промийте фрукти, ягоди та зелень.
- Очистіть грейпфрути від шкірки і білої плівки. Розділіть на дольки, видаляючи всі мембрани. Із декількох дольок вичавіть сік для соусу.
- Легко підсмажте волоські горіхи на сухій сковороді, доки вони не стануть ароматними. Дайте їм охолонути.
- У посудину викладіть шпинат, грейпфрутові дольки, свіжу чорницю і підсмажені волоські горіхи.
- Полийте заправкою із соку грейпфрута та оливкової олії, додайте трохи солі. Все обережно перемішайте, щоб рівномірно розподілити інгредієнти. Смачного!
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