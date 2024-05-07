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Ніжне сирне суфле: рецепт десерту без борошна та випікання

7 травня, 2024 вiвторок
20:01
рецепти Сирне суфле
Зміст

Якщо ви хочете швидко та без клопоту приготувати ніжний десерт, тоді суфле, яке не потрібно випікати в духовці – це ідеальний варіант

Суфле - це легкий десерт, який відомий своєю ніжною текстурою та повітряною консистенцією. Класичне суфле зазвичай готується з додаванням яєць, цукру та інших інгредієнтів, які збиваються разом, а потім пропікаються в духовій шафі. Основною відмінністю суфле від інших десертів є те, воно надзвичайно легке та повітряне, кожен шматочок немов тане у роті.

Ми пропонуємо вам приготувати дещо відмінний варіант суфле, що не потрібно випікати в духовці. Крім того, такий варіант буде багатий на кальцій та білок, оскільки його основним компонентом виступає кисломолочний сир. Водночас такий десерт нічим не поступатиметься оригіналу, матиме ніжну та пухку текстуру.

рецепт Сирного суфле

Сирне суфле

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний – 600 г
  • яйце – 2 шт.
  • мед – 100-150 г
  • ванілін – дрібка
  • крохмаль кукурудзяний – 40 г
  • молоко – 500 г (для крему) + 100 г (для желатину)
  • желатин – 18-20 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. У посудину насипте желатин та додайте 100 г молока, все перемішайте та відкладіть поки в сторону.
  2. У каструлю вбийте два яйця, крохмаль та 50 мл молока. Змішайте інгредієнти до однорідності за допомогою віничка, потім влийте ще 450 молока. Цей крем потрібно заварити, щоб яйця пройшли термічну обробку.
  3. Варіть на маленькому вогні до загущення крему та появи перших "бульбашок" приблизно 7 хвилин. Постійно активно помішуйте суміш, інакше яйця згорнуться.
  4. Щойно крем трохи охолоне, додайте мед та ванілін, все перемішайте.
  5. В окремій посудині збийте заглибним блендером сир, щоб він мав однорідну текстуру без зернинок.
  6. До сиру додайте крем та продовжуйте збивати блендером до ніжної та однорідної консистенції.
  7. Замочений желатин, який адсорбував всю вологу, потрібно розтопити обережно у мікрохвильовій печі або на водяній бані.
  8. Додайте рідкий желатин до сирної маси та можете з'єднати всі інгредієнти блендером.  
  9. У силіконову або роз'ємну форму діаметром 18-20 см налийте суфле та відправляйте в холодильник на 6-8 годин.
  10. Щойно суфле добре застигне, його можна виймати із форми. Якщо у вас роз'ємна, тоді пройдіться ножем по краю форми, а якщо силіконова, тоді обережно опустіть форму на декілька хвилин у посудину із гарячою водою.
  11. Готовий десерт можна прикрасити фруктами, ягодами, шоколадом, горіхами та какао. Додавайте все, що ви любите. Смачного!

Фото: YouTube



 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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