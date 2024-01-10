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Ніжний кремовий торт "Рафаелло": класичний і швидкий рецепти

10 січня, 2024 середа
13:40
рецепти Торт "Рафаелло"

Торт "Рафаелло" - це справжнє втілення ніжності та смаку, яскравий представник вишуканої кондитерської майстерності, який кожен зможе повторити вдома

Торт "Рафаелло" - це витончене поєднання ніжного крему, кокосових стружок, мигдалю та пухкого бісквіта. Цей вишуканий десерт ідеально підходить для святкових випадків, а простий варіант рецепта можна готувати швидко та легко хоч кожен день. Незалежно від того, шукаєте ви класичний рецепт цього торту чи швидкий варіант, у цій статті ви знайдете обидва. Порадуйте себе та близьких смаколиком!

Торт "Рафаелло"

Рецепт ТортУ "Рафаелло"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

  • курячі яйця - 6 шт.
  • цукор - 200 г
  • мигдалеве борошно - 100 г
  • борошно пшеничне - 125 г
  • екстракт мигдалю - 2-3 краплі
  • сіль - дрібка

Для крему:

  • білий шоколад - 200 г
  • сир маскарпоне - 250 г
  • вершки 33% - 550 мл
  • цукрова пудра - 100 г

Для просочування:

  • кокосове молоко (без цукру) - 150 мл
  • цукрова пудра - 30 г
  • кокосова стружка - 200 г

Для декору:

  • пелюстки мигдалю
  • цукерки "Рафаелло"

Торт "Рафаелло". Рецепт приготування покроково:

  1. Для приготування бісквіта необхідно спочатку відділити білки від жовтків. Білки з дрібкою солі збиваємо міксером, коли з'явиться легка піна, починаємо частинами додавати цукор і збиваємо до стійких піків приблизно 5 хвилин.
  2. У жовтки додаємо екстракт мигдалю та збиваємо в окремій посудині міксером 2-3 хвилини. Переливаємо збиті жовтки до білків та обережно перемішуємо лопаткою.
  3. Просіюємо борошно через сито, потім додаємо до яєчної маси. Туди ж насипаємо ще мигдалеве борошно та вимішуємо лопаткою до однорідності.
  4. Дно роз'ємної форми для випікання діаметром 21-23 см застеляємо пергаментним папером, перекладаємо тісто. Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Даємо бісквіту охолонути хоча б 10-20 хвилин, а вже потім виймаємо з форми та розрізаємо на три коржі.
  5. Тим часом приготуємо крем. До шоколаду наливаємо 50 мл вершків, розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Відставляємо поки в сторону.
  6. Холодні вершки збиваємо міксером, вони мають загуснути та тримати форму. Насипаємо цукрову пудру та збиваємо ще хвилину. Сюди ж додаємо маскарпоне, розтоплений шоколад, цукрову пудру та вимішуємо лопаткою.
  7. Щоб зробити просочення, необхідно несолодке кокосове молоко змішати з цукровою пудрою та кокосовою стружкою.
  8. Збираємо торт. На пласку тарілку викладаємо чайну ложку крему, перекладаємо перший корж, просочуємо його та розподіляємо крем. Таким чином збираємо і далі торт. Верхній корж і боки добре промащуємо кремом, прикрашаємо кокосовою стружкою, мигдальними пелюстками та цукерками "Рафаелло".
  9. Даємо торту добре просочитися та стабілізуватися в холодильнику 3-4 години. Готово!

Фото: Calm Cuisine

Торт "Рафаелло" – рецепт без випічки

Інгредієнти:

  • вафельні коржі - 12 шт.
  • молоко - 1 л
  • цукор - 150 г
  • крохмаль кукурудзяний - 90 г
  • куряче яйце - 1 шт.
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • кокосова стружка - 200 г
  • вершкове масло - 100 г
  • мигдаль або арахіс смажений - 150 г
  • цукерки "Рафаелло" (для декору) - 8 шт.

Покроковий рецепт приготування:

  1. У каструлю з товстим дном наливаємо молоко, додаємо цукор і ванільний цукор, яйце та кукурудзяний крохмаль. Вінчиком все добре перемішуємо та ставимо на плиту. Варимо на маленькому вогні до загустіння, постійно помішуючи.
  2. До гарячого крему кладемо масло та перемішуємо до його повного розчинення. Потім додаємо кокосову стружку.
  3. Смажений арахіс подрібнюємо скалкою.
  4. Збираємо торт. На пласку тарілку викладаємо чайну ложку крему, перекладаємо вафельний корж та промащуємо кремом, додаємо смажений арахіс. Таким чином збираємо весь торт.
  5. Останній вафельний корж і боки торта добре промащуємо кремом, посипаємо кокосовою стружкою. Зверху прикрашаємо арахісом і цукерками "Рафаелло".

Смачного!

Фото: Pinterest

 

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