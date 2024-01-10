Ніжний кремовий торт "Рафаелло": класичний і швидкий рецепти
Торт "Рафаелло" - це справжнє втілення ніжності та смаку, яскравий представник вишуканої кондитерської майстерності, який кожен зможе повторити вдома
Торт "Рафаелло" - це витончене поєднання ніжного крему, кокосових стружок, мигдалю та пухкого бісквіта. Цей вишуканий десерт ідеально підходить для святкових випадків, а простий варіант рецепта можна готувати швидко та легко хоч кожен день. Незалежно від того, шукаєте ви класичний рецепт цього торту чи швидкий варіант, у цій статті ви знайдете обидва. Порадуйте себе та близьких смаколиком!
Торт "Рафаелло"
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- курячі яйця - 6 шт.
- цукор - 200 г
- мигдалеве борошно - 100 г
- борошно пшеничне - 125 г
- екстракт мигдалю - 2-3 краплі
- сіль - дрібка
Для крему:
- білий шоколад - 200 г
- сир маскарпоне - 250 г
- вершки 33% - 550 мл
- цукрова пудра - 100 г
Для просочування:
- кокосове молоко (без цукру) - 150 мл
- цукрова пудра - 30 г
- кокосова стружка - 200 г
Для декору:
- пелюстки мигдалю
- цукерки "Рафаелло"
Торт "Рафаелло". Рецепт приготування покроково:
- Для приготування бісквіта необхідно спочатку відділити білки від жовтків. Білки з дрібкою солі збиваємо міксером, коли з'явиться легка піна, починаємо частинами додавати цукор і збиваємо до стійких піків приблизно 5 хвилин.
- У жовтки додаємо екстракт мигдалю та збиваємо в окремій посудині міксером 2-3 хвилини. Переливаємо збиті жовтки до білків та обережно перемішуємо лопаткою.
- Просіюємо борошно через сито, потім додаємо до яєчної маси. Туди ж насипаємо ще мигдалеве борошно та вимішуємо лопаткою до однорідності.
- Дно роз'ємної форми для випікання діаметром 21-23 см застеляємо пергаментним папером, перекладаємо тісто. Ставимо у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Даємо бісквіту охолонути хоча б 10-20 хвилин, а вже потім виймаємо з форми та розрізаємо на три коржі.
- Тим часом приготуємо крем. До шоколаду наливаємо 50 мл вершків, розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Відставляємо поки в сторону.
- Холодні вершки збиваємо міксером, вони мають загуснути та тримати форму. Насипаємо цукрову пудру та збиваємо ще хвилину. Сюди ж додаємо маскарпоне, розтоплений шоколад, цукрову пудру та вимішуємо лопаткою.
- Щоб зробити просочення, необхідно несолодке кокосове молоко змішати з цукровою пудрою та кокосовою стружкою.
- Збираємо торт. На пласку тарілку викладаємо чайну ложку крему, перекладаємо перший корж, просочуємо його та розподіляємо крем. Таким чином збираємо і далі торт. Верхній корж і боки добре промащуємо кремом, прикрашаємо кокосовою стружкою, мигдальними пелюстками та цукерками "Рафаелло".
- Даємо торту добре просочитися та стабілізуватися в холодильнику 3-4 години. Готово!
Фото: Calm Cuisine
Торт "Рафаелло" – рецепт без випічки
Інгредієнти:
- вафельні коржі - 12 шт.
- молоко - 1 л
- цукор - 150 г
- крохмаль кукурудзяний - 90 г
- куряче яйце - 1 шт.
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- кокосова стружка - 200 г
- вершкове масло - 100 г
- мигдаль або арахіс смажений - 150 г
- цукерки "Рафаелло" (для декору) - 8 шт.
Покроковий рецепт приготування:
- У каструлю з товстим дном наливаємо молоко, додаємо цукор і ванільний цукор, яйце та кукурудзяний крохмаль. Вінчиком все добре перемішуємо та ставимо на плиту. Варимо на маленькому вогні до загустіння, постійно помішуючи.
- До гарячого крему кладемо масло та перемішуємо до його повного розчинення. Потім додаємо кокосову стружку.
- Смажений арахіс подрібнюємо скалкою.
- Збираємо торт. На пласку тарілку викладаємо чайну ложку крему, перекладаємо вафельний корж та промащуємо кремом, додаємо смажений арахіс. Таким чином збираємо весь торт.
- Останній вафельний корж і боки торта добре промащуємо кремом, посипаємо кокосовою стружкою. Зверху прикрашаємо арахісом і цукерками "Рафаелло".
Смачного!
Фото: Pinterest
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.93Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе