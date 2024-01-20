Ніжний та пишний омлет на сковороді – ідеальні рецепти

Омлет - це страва, яка готується зі збитих яєць та інших інгредієнтів, таких як молоко чи вершки. Ця суміш смажиться на сковороді до утворення пухкої консистенції. Неповторний смак та ніжна текстура омлету завжди вражають. У цій статті ми пропонуємо рецепти, які допоможуть кожному шанувальнику приготувати цю страву ідеально.

Пишний омлет на сковороді

Інгредієнти:

молоко – 90 мл

курячі яйця – 3 шт.

соняшникова олія – 1 ст. л.

сіль – до смаку

Покроковий рецепт пишного омлету на сковорідці:

У посудині збиваємо вінчиком яйця (приблизно 2-3 хвилини). Додаємо до яєць молоко та сіль. Все добре перемішуємо ще протягом хвилини. У сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь. Коли вона добре нагріється, переливаємо яєчну масу та зменшуємо вогонь. Час приготування під кришкою приблизно 8-10 хвилин. Щойно омлет буде готовий, вимикаємо плиту й відставляємо його, але кришку не відкриваємо ще 5-7 хвилин. Так омлет залишиться пишним. Готово!

Фото: Olga's Flavor Factory

Ніжний і ситний омлет "Пуляр"

Інгредієнти (для сковорідки діаметром 24 см):

курячі яйця – 5 шт.

молоко – 2 ст. л.

вершкове масло – 1 ч. л.

сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Курячі яйця розділяємо на білки та жовтки. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо міксером до "стійких піків". Тобто якщо ви перевернете посудину, білки мають залишиться на місці та тримати форму. До жовтків також додаємо дрібку солі й молоко, збиваємо виделкою до однорідності. Сковорідку ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло. Коли вона добре прогріється, зменшуємо вогонь і виливаємо спочатку жовтки. Приблизно через 1-2 хвилини додаємо білкову піну та розподіляємо. Накриваємо кришкою та смажимо на невеликому вогні близько 7 хвилин до готовності. Обережно перекладаємо омлет на плоску тарілку. Розрізаємо навпіл і накриваємо одну частину другою. Можна прикрасити зеленню та куштувати.

Смачного!

Фото: smachnoho.com