Ніжний та пишний омлет на сковороді – ідеальні рецепти
У світі кулінарії омлет — це справжня класика. Смачна, поживна та невимоглива страва, яка завжди знаходить своє місце на столі в будь-який час доби
Омлет - це страва, яка готується зі збитих яєць та інших інгредієнтів, таких як молоко чи вершки. Ця суміш смажиться на сковороді до утворення пухкої консистенції. Неповторний смак та ніжна текстура омлету завжди вражають. У цій статті ми пропонуємо рецепти, які допоможуть кожному шанувальнику приготувати цю страву ідеально.
Пишний омлет на сковороді
Інгредієнти:
- молоко – 90 мл
- курячі яйця – 3 шт.
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- сіль – до смаку
Покроковий рецепт пишного омлету на сковорідці:
- У посудині збиваємо вінчиком яйця (приблизно 2-3 хвилини).
- Додаємо до яєць молоко та сіль. Все добре перемішуємо ще протягом хвилини.
- У сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь. Коли вона добре нагріється, переливаємо яєчну масу та зменшуємо вогонь. Час приготування під кришкою приблизно 8-10 хвилин.
- Щойно омлет буде готовий, вимикаємо плиту й відставляємо його, але кришку не відкриваємо ще 5-7 хвилин. Так омлет залишиться пишним. Готово!
Фото: Olga's Flavor Factory
Ніжний і ситний омлет "Пуляр"
Інгредієнти (для сковорідки діаметром 24 см):
- курячі яйця – 5 шт.
- молоко – 2 ст. л.
- вершкове масло – 1 ч. л.
- сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Курячі яйця розділяємо на білки та жовтки.
- До білків додаємо дрібку солі та збиваємо міксером до "стійких піків". Тобто якщо ви перевернете посудину, білки мають залишиться на місці та тримати форму.
- До жовтків також додаємо дрібку солі й молоко, збиваємо виделкою до однорідності.
- Сковорідку ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло. Коли вона добре прогріється, зменшуємо вогонь і виливаємо спочатку жовтки. Приблизно через 1-2 хвилини додаємо білкову піну та розподіляємо.
- Накриваємо кришкою та смажимо на невеликому вогні близько 7 хвилин до готовності.
- Обережно перекладаємо омлет на плоску тарілку. Розрізаємо навпіл і накриваємо одну частину другою. Можна прикрасити зеленню та куштувати.
Смачного!
Фото: smachnoho.com
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