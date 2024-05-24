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Овочеве рагу в мультиварці: швидко, смачно, корисно
Страва по-домашньому смачна і дуже соковита, а свіжа зелень надає приголомшливий аромат. Картопля, кабачки, морква, солодкий перець, цибуля, часник та помідори входять до складу цього рагу, тому воно виходить досить поживним і без м'яса
Зміст
Інгредієнти для овочевого рагу:
- Картопля – 4 шт.
- Кабачок середній – 1 шт.
- Перець болгарський – 2 шт.
- Помідори – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 2 шт.
- Часник - 4 зубчики
- Кріп - 1 пучок
- Томатна паста - 70 г
- Приправа – 1 ст. ложка
- Сіль - 1 ч. ложка без гірки
- Олія - для смаження
Покроковий рецепт - Овочеве рагу в мультиварці
- Готуємо продукти для овочевого рагу:
- Наливаємо олію в чашу мультиварки, ставимо режим "Спека"
- Дрібно ріжемо цибулю
- Потім ріжемо морквину півколами
- Смажимо морквину та цибулю 15 хвилин
- Включаємо режим тушкування на 60 хвилин
- Нарізаємо кубиками картоплю
- Додаємо у чашу
- Чистимо кабачок, очищаємо від насіння, ріжемо кубиками та додаємо в чашу
- Чистимо болгарські перці, ріжемо, додаємо в чашу
- Помідори потрібно очистити від шкірки
- Нарізаємо кубиками помідори і відправляємо в чашу
- Ретельно перемішуємо всі овочі та тушкуємо
- Поки овочі тушкуються, нарізаємо кріп і натираємо часник на тертці
- За 20 хвилин до вимкнення мультиварки кладемо в рагу кріп, часник, столову ложку приправи, чайну ложку солі без верху
- Додаємо томатну пасту, все перемішуємо і тушкуємо під закритою кришкою.
Смачного!
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