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Парові котлети курячі в мультиварці
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Здорове харчування може бути не тільки корисним, а й приємним, легким. Такі парові котлети можна з'їсти з будь-яким гарніром або взяти із собою до школи, на роботу чи на природу. Страву можна зберігати в холодильнику
Інгредієнти для курячих котлет:
- фарш курячий - 500 г
- кріп - 2 гілочки
- петрушка - 2 гілочки
- часник - 2 зуб.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- хліб білий - 3 скибочки
- яйце куряче - 1 шт.
- оливкова олія - 1 ч. л.
- перець чорний мелений - на смак
- сіль на смак
- вода – 0,5 л
Покроковий рецепт - Курячі котлети на пару (у мультиварці)
Як приготувати курячі котлети на пару в мультиварці:
- очищені від лушпиння цибулю та часник натираємо дрібно на кулінарній тертці прямо в ємність із фаршем
- білий хліб разом зі скоринками замочуємо у холодній воді на 15 хв. віджимаємо руками хліб
- додаємо до фаршу
- сюди ж розбиваємо яйце
- солимо і перчимо масу до смаку
- ретельно вимішуємо
- додаємо дрібно нарізану зелень
- вологими руками надаємо курячій масі форму котлет
- викладаємо в ємність для приготування на пару
- наливаємо в каструлю мультиварки воду
- ставимо нагору контейнер із котлетами
- включаємо режим «Готування на пару»
- готуємо курячі котлети на пару в мультиварці 15 хв.
Смачного!
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