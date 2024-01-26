Паста з морепродуктами: два прості та вишукані рецепти

Паста з морепродуктами – чудовий спосіб перетворити звичайний обід або вечерю в справжнє свято смаку. У нашій статті вас чекають два захопливих рецепти, які не тільки легко готуються, але й задовольнять навіть прискіпливого гурмана.

Паста з морепродуктами у вершковому соусі

Інгредієнти:

спагеті (або інша паста) – 250 г

морський коктейль заморожений – 500 г

пармезан – 35 г

моцарела – 100 г

часник – 3 зубчики

вершки жирністю 33% - 300 мл

вершкове масло – 30 г

спеції "Італійські трави" – 1 ч. л.

сіль, чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

У високу каструлю налийте воду, додайте дрібку солі та поставте на вогонь. Щойно вода закипить, перекладіть спагеті та варіть до готовності (час приготування залежить від сорту макаронного виробу) на маленькому вогні. Потім злийте воду на спагеті в каструлі. Часник очищаємо та нарізаємо слайсами. Пармезан та моцарелу натираємо. Морський коктейль потрібно попередньо розморозити. Перекладіть морепродукти в сковорідку, додайте маленький шматочок вершкового масла та ввімкніть вогонь. Смажимо приблизно 5 хвилин. Перекладаємо морепродукти в посудину, а воду, яка з них виділилась, краще вилити. У чисту сковорідку викладаємо шматочок масла та знову вмикаємо вогонь. Щойно масло розтане, починаємо смажити часник та одразу додаємо вершки, спеції. Коли маса почне закипати, висипаємо натертий пармезан та моцарелу. Перемішуємо, щоб сир розплавився та додаємо морський коктейль, сіль та перець. Даємо протушкуватися 1-2 хвилини. До соусу з морепродуктами додаємо зварені спагеті. Все добре перемішуємо. Готово!

Фото: RECIPE30

Паста з морепродуктами (соус із додаванням вина)

Інгредієнти:

спагеті – 150 г

морепродукти (упаковка) – 250-300 г

біле вино – 50 мл

цибуля ріпчаста – 1/2 шт.

перець чилі – ¼ шт.

часник – 2 зубчики

пармезан – 50 г

томати пелаті – 1 банка (200 г)

вершкове масло – 50 г

оливкова олія – 1 ст. л.

сіль, чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Відваріть спагеті відповідно до інструкції на упаковці. Часник та цибулю очищаємо. Перець чилі нарізаємо тонкими кільцями, цибулю – кубиком. Часник розрізаємо навпіл. Ставимо сковорідку з вершковим маслом та оливковою олією на вогонь. Додаємо часник, потім перець чилі та цибулю. Смажимо до м'якості цибулі. Додаємо в сковорідку вино та розморожені морепродукти. Через 3 хвилини додайте томати, сіль, чорний перець та тушкуйте на середньому вогні. Готові спагеті перекладаємо до соусу та морепродуктів. Все добре перемішуємо та вимикаємо вогонь. Розкладіть пасту у тарілки для подачі та натріть зверху пармезан за бажанням.

Смачного!

Фото: Tesco Real Food