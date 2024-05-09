Пиріг із сиром: два рецепти легкої та ситної страви

Пиріг із сирною начинкою – це смачна та поживна страва, яка може бути приготована різними способами та з використанням різноманітних інгредієнтів. Він є популярним у кулінарних традиціях різних країн та широко використовується як у святковому, так і у повсякденному харчуванні.

Сир, що входить до складу страви, багатий на білки та кальцій, що необхідні для будівництва та зміцнення кісток, м'язів. Також сир містить вітаміни та мінерали, які сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів.

Крім того, такий пиріг може бути цікавим варіантом для урізноманітнення харчування, оскільки його можна комбінувати з іншими інгредієнтами, такими як овочі, м'ясо, гриби або різні види спецій. Це дає змогу створювати різноманітні смакові поєднання та експериментувати.

Пиріг з сиром та грибами

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 300 г

вершкове масло – 200 г

сметана – 6 ст. л.

розпушувач – 1 ч. л.

плавлений сир – 300 г

яйця – 4 шт.

гриби – 100 г

олія соняшникова – 2-3 ст. л.

сіль, перець, італійські трави та кріп – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати пироги з сиром:

Зваріть курячі яйця круто та перекладіть у холодну воду, щоб їх можна було легко очистити від шкаралупи. Потім натріть їх на крупній терці. Плавлений сир брусочком також натріть на крупній терці та додайте яйця. У посудину пересійте через сито борошно, додайте розм'якшене вершкове масло, сметану, сіль, розпушувач та спеції (чорний перець, італійські трави, кріп). Спочатку перемішайте все ложкою, потім замісіть тісто руками. Готове тісто може трохи липнути до рук. Накрийте його харчовою плівкою та залиште так на 15 хвилин. Гриби промийте, очистіть та наріжте кубиком. Нагрійте сковорідку з олією та просмажте гриби до готовності. Коли з них випарується вся вода, додайте солі та підсмажте до рум'яності. У посудину із яєчно-сирною масою додайте гриби та трохи солі, все добре перемішайте. Начинка готова. Тісто розділіть на дві частини. Присипте стіл борошном, одну частину тіста розкачайте качалкою, нею ми будемо накривати пиріг. Форму для випікання діаметром 26 см змастіть соняшниковою олією. Другу частину тіста розподіліть рівномірно по формі, покриваючи бортики. Потім розподіліть начинку та накрийте іншим шаром тіста. Злегка притисніть тісто до начинки, щоб не було пухирців повітря, а потім виделкою притисніть краї по периметру. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Готово!

Фото: YouTube

Пиріг із сиром у духовці

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 220 г

вершкове масло - 120 г

молоко - 50 мл

сир твердий – 250 г

яйце - 2 шт.

часник - 1 зубчик

сіль – до смаку

Пиріг із сиром – рецепт приготування покроково:

У посудину пересійте через сито борошно, додайте розм'якшене вершкове масло та добре перемішайте руками до отримання крихти. Потім додайте молоко та замісіть тісто руками. Готове тісто перекладіть у поліетиленовий пакет та відправте в морозильну камеру на 15 хвилин. На крупній терцій натріть сир та додайте до нього яйця, сіль, пропущений через прес часник. Добре перемішайте начинку. Тісто розділіть на дві частини. Присипте стіл борошном, одну частину тіста розкачайте качалкою, нею ми будемо накривати пиріг. Форму для випікання змастіть соняшниковою олією. Другу частину тіста розподіліть рівномірно по формі, покриваючи бортики. Потім розподіліть начинку та накрийте іншим шаром тіста. Злегка притисніть краї тіста по периметру. Випікайте пиріг у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20-30 хвилин. Смачного!

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