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Пишні картопляні пончики: здивуйте родину смакотою

10 травня, 2024 п'ятниця
19:05
рецепти Картопляні пончики
Зміст

Пухкі та надзвичайно насичені пончики на картопляному пюре приготувати вдома дуже просто. А результат обов'язково здивує, адже страва буде смачнішою, ніж звичайні деруни

Картопляні пончики - це справжнє відкриття для тих, хто хоче урізноманітнити своє щоденне меню. Їх пухка та ніжна текстура зачаровують, а насичений смак картоплі, вразить навіть найвибагливіших гурманів. Ця страва здатна змінити ваше уявлення про те, що може бути приготовано з картоплі. Подавайте їх зі сметаною, свіжою зеленню чи вашими улюбленими соусами, і ви гарантовано отримаєте справжню насолоду від кожного шматочка.

Картопляні пончики на дріжджах

Інгредієнти:

  • картопля – 200 г  
  • вода – 400-450 мл
  • сіль - 1 ч. л.
  • дріжджі сухі - 7 г
  • цукор - 1 ст. л.
  • борошно пшеничне - 1 ст. л. (для опари) + 500-550 г (для тіста)
  • соняшникова олія – 100 мл (для тіста) + 600-700 мл (для смаження)

Пончики з картоплі. Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистіть картоплю від шкірки та наріжте великими шматочками.
  2. У каструлю налийте 400 мл води, додайте нарізану картоплю та сіль. Після закипання варіть протягом 18-25 хвилин до готовності.
  3. Відвар з картоплі нам ще знадобиться, тому перелийте його в будь-яку посудину.
  4. Картоплю потовчіть до стану пюре та дайте охолонути.
  5. Доки картопля охолоджується, приготуємо опару. Додайте до дріжджів цукор, борошно та 100 мл теплого відвару з картоплі. Все добре перемішайте та накрийте посудину рушником. Залиште опару у теплому місці на 15 хвилин, щоб дріжджі активувались.
  6. До картопляного пюре додайте 150 мл відвару з картоплі, 100 мл соняшникової олії та опару. Все обережно перемішайте.
  7. До картопляної суміші додавайте частинам просіяне борошно. Спочатку перемішуйте кухонною лопаткою, а коли тісто стане тугим, вимісіть його руками.
  8. Посудину з готовим тістом накрийте рушником та залиште в теплому місці на 40-60 хвилин.  
  9. Робочу поверхню притрусіть борошном, викладіть тісто та розділіть його на дві частини. Одну частину тіста розкачайте в пласт товщиною до одного сантиметра. Круглою формою для вирізання тіста (5.5 см) або звичайною склянкою, зробіть кружечки з тіста. Виконайте ці дії з другою частиною тіста, загалом у вас має вийти більше 40 пончиків.
  10. Дуже добре розігрійте олію у каструлі та смажте пончики з обох боків до рум'яного кольору.
  11. Готові вироби викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Смачного!

Фото: gospodynka.com.ua

Пончики на картопляному пюре з сиром

Інгредієнти:

  • товчена картопля - 400 г
  • вершкове масло – 20 г
  • яйце - 1 шт.
  • сир твердий – 80 г
  • сіль – до смаку
  • цукор - 1/2 ч. л.
  • борошно пшеничне – 150 г
  • розпушувач - 1/2 ч. л.
  • соняшникова олія для смаження – 1 л

Пончики з вареної картоплі. Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистіть картоплю від шкірки та наріжте великими шматочками.
  2. У каструлю налийте воду, додайте нарізану картоплю та сіль. Після закипання варіть протягом 18-25 хвилин до готовності.
  3. Картоплю без відвару потовчіть до стану пюре, додайте розм'якшене вершкове масло та дайте охолонути.
  4. Натріть на крупній терці сир.
  5. До картоплі додайте сир, яйце, цукор та ще трохи солі. Все перемішайте ложкою.
  6. У посудину із картопляною сумішшю пересійте борошно та розпушувач. Замісіть тісто руками.
  7. Від готового тіста відокремлюєте ложкою шматочки тіста, потім мокрими руками надайте їм форму кульок.
  8. Дуже добре розігрійте олію у каструлі та смажте пончики з обох боків до рум'яної скоринки на невеликому вогні.
  9. Готові пончики викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Смачного!

Фото: Pinterest

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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