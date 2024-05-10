Пишні картопляні пончики: здивуйте родину смакотою
Пухкі та надзвичайно насичені пончики на картопляному пюре приготувати вдома дуже просто. А результат обов'язково здивує, адже страва буде смачнішою, ніж звичайні деруни
Картопляні пончики - це справжнє відкриття для тих, хто хоче урізноманітнити своє щоденне меню. Їх пухка та ніжна текстура зачаровують, а насичений смак картоплі, вразить навіть найвибагливіших гурманів. Ця страва здатна змінити ваше уявлення про те, що може бути приготовано з картоплі. Подавайте їх зі сметаною, свіжою зеленню чи вашими улюбленими соусами, і ви гарантовано отримаєте справжню насолоду від кожного шматочка.
Картопляні пончики на дріжджах
Інгредієнти:
- картопля – 200 г
- вода – 400-450 мл
- сіль - 1 ч. л.
- дріжджі сухі - 7 г
- цукор - 1 ст. л.
- борошно пшеничне - 1 ст. л. (для опари) + 500-550 г (для тіста)
- соняшникова олія – 100 мл (для тіста) + 600-700 мл (для смаження)
Пончики з картоплі. Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть картоплю від шкірки та наріжте великими шматочками.
- У каструлю налийте 400 мл води, додайте нарізану картоплю та сіль. Після закипання варіть протягом 18-25 хвилин до готовності.
- Відвар з картоплі нам ще знадобиться, тому перелийте його в будь-яку посудину.
- Картоплю потовчіть до стану пюре та дайте охолонути.
- Доки картопля охолоджується, приготуємо опару. Додайте до дріжджів цукор, борошно та 100 мл теплого відвару з картоплі. Все добре перемішайте та накрийте посудину рушником. Залиште опару у теплому місці на 15 хвилин, щоб дріжджі активувались.
- До картопляного пюре додайте 150 мл відвару з картоплі, 100 мл соняшникової олії та опару. Все обережно перемішайте.
- До картопляної суміші додавайте частинам просіяне борошно. Спочатку перемішуйте кухонною лопаткою, а коли тісто стане тугим, вимісіть його руками.
- Посудину з готовим тістом накрийте рушником та залиште в теплому місці на 40-60 хвилин.
- Робочу поверхню притрусіть борошном, викладіть тісто та розділіть його на дві частини. Одну частину тіста розкачайте в пласт товщиною до одного сантиметра. Круглою формою для вирізання тіста (5.5 см) або звичайною склянкою, зробіть кружечки з тіста. Виконайте ці дії з другою частиною тіста, загалом у вас має вийти більше 40 пончиків.
- Дуже добре розігрійте олію у каструлі та смажте пончики з обох боків до рум'яного кольору.
- Готові вироби викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Смачного!
Фото: gospodynka.com.ua
Пончики на картопляному пюре з сиром
Інгредієнти:
- товчена картопля - 400 г
- вершкове масло – 20 г
- яйце - 1 шт.
- сир твердий – 80 г
- сіль – до смаку
- цукор - 1/2 ч. л.
- борошно пшеничне – 150 г
- розпушувач - 1/2 ч. л.
- соняшникова олія для смаження – 1 л
Пончики з вареної картоплі. Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть картоплю від шкірки та наріжте великими шматочками.
- У каструлю налийте воду, додайте нарізану картоплю та сіль. Після закипання варіть протягом 18-25 хвилин до готовності.
- Картоплю без відвару потовчіть до стану пюре, додайте розм'якшене вершкове масло та дайте охолонути.
- Натріть на крупній терці сир.
- До картоплі додайте сир, яйце, цукор та ще трохи солі. Все перемішайте ложкою.
- У посудину із картопляною сумішшю пересійте борошно та розпушувач. Замісіть тісто руками.
- Від готового тіста відокремлюєте ложкою шматочки тіста, потім мокрими руками надайте їм форму кульок.
- Дуже добре розігрійте олію у каструлі та смажте пончики з обох боків до рум'яної скоринки на невеликому вогні.
- Готові пончики викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Смачного!
Фото: Pinterest
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