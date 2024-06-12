Рецепти ніжної та соковитої курятини, які варто приготувати

Курятина – це дуже популярний інгредієнт у кулінарії, який можна приготувати безліччю способів. Універсальність та ніжний смак роблять куряче м'ясо ідеальним вибором для багатьох людей. Страви з курки на сковороді або в духовці надзвичайно прості та швидкі у приготуванні, але ви зможете нагодувати всю сім'ю повноцінним обідом чи вечерею.

Страви з м'яса цієї птиці є популярними у багатьох культурах і не дарма. Курятина - це чудове джерело білка, яке необхідне для будівництва тканин та м'язів. При цьому вона має відносно низьку калорійність.

Куряче м'ясо може бути використане в найрізноманітніших стравах - від супів та салатів до смажених та запечених варіантів. Воно добре поєднується з багатьма іншими інгредієнтами та приправами, що дозволяє експериментувати зі смаками.

Еспресо підготувало для вас декілька рецептів, які допоможуть приготувати страви з курки так, щоб головний інгредієнт залишався ніжним та водночас соковитим. Деякі рецепти також можуть бути додані до меню тих, хто слідкує за своєю фігурою, адже вони відносяться до дієтичних страв з курки.

Куряче філе у вершковому соусі на сковороді

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г

помідори – 200 г

сир твердий – 100 г

вершки 10% - 300 мл

крохмаль – 1 ст. л.

зелень (кріп, петрушка) – пучок

сіль та спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть від плівок та промийте куряче філе, потім наріжте його досить великими шматками. Присипте філе сіллю та спеціями із обох сторін. Помідори та зелень промийте, наріжте будь-яким зручним способом. Твердий сир натріть на крупній терці. Добре розігрійте сковороду, якщо вона має якісне антипригарне покриття, тоді додавати олію не обов'язково. Якщо ви не впевнені у покритті сковорідки, тоді краще додайте 1-2 ст. л. соняшникової олії. Просмажте філе з обох сторін до золотистої скоринки та перекладіть в будь-яку посудину, оскільки курятину поки не потрібно доводити до готовності. Сковорідку очистіть та знову прогрійте. Підсмажте 2 хвилини помідори, потім додайте вершки, сіль та крохмаль. Помішуючи, доведіть суміш до легкого кипіння, вона має також трошки загуснути. Потім додайте натертий сир, а щойно він розплавиться, перекладіть в сковорідку філе. Готуйте страву на маленькому вогні під закритою кришкою 15 хвилин. Коли всі інгредієнти будуть готові, подавайте страву до столу із свіжою зеленню. Смачного!

Фото: simplyrecipes.com

Курячі рулетики в духовці

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г

сир твердий – 50 г

зелень (кріп, петрушка) – пучок

сметана – 2 ст. л.

гірчиця – до смаку

сіль та спеції (копчена паприка, сушений часник) – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть від плівок та промийте курятину. Кожне філе розріжте вздовж на дві половинки. Накрийте філе поліетиленовою плівкою та обережно відбийте їх кухонним молотком. Присипте м'ясо сіллю та спеціями із обох сторін. Зелень промийте та наріжте дрібно, а часник очистіть від лушпиння та пропустіть через прес. Твердий сир натріть на дрібній терці. У посудині змішайте зелень, часник, сметану та сир (залиште трохи натертого сиру на інший процес). Це буде начинка для філе. Змастіть філе з однієї сторони тонким шаром гірчиці, це зробить м'ясо більш ніжним та м'яким. Розподіліть на кожному шматочку м'яса начинку та скрутіть у рулет. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та викладіть м'ясні рулети. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин. Через 20 хвилин дістаньте філе та присипте кожен шматочок сиром, який залишився. Відправте ще на 7-10 хвилин у духову шафу. Готово!

Фото: Screenshot YouTube / Оля Пінс

Тушковані курячі стегна в духовці

Інгредієнти:

курячі стегна без кісточки – 10 шт. (приблизно 1 кг)

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1 шт.

вершкове масло – 30-40 г

сіль – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

сушений часник – 1 ч. л.

чорний мелений перець – дрібка

кип'ячена вода – 50 г

соняшникова олія

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть від плівок курятину, але шкірку краще залишити. Потім промийте м'ясо. До курячих стегон додайте паприку, сушений часник, сіль, чорний мелений перець та дві столові ложки соняшникової олії. Все добре перемішайте та залиште на 15-30 хвилин промаринуватись. Доки курятина маринується, очистіть та промийте овочі. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на крупній терці. Розігрійте сковорідку з 2 ст. л. соняшникової олії. Викладіть шкіркою донизу стегна та просмажте на невеликому вогні з обох сторін до золотавої скоринки. Потім перекладіть м'ясо в будь-яку посудину. На витопленому жирі, який залишився в сковорідці після м'яса, просмажте цибулю з морквою та додайте ще трохи солі, перцю. Через 2-3 хвилини додайте до овочів кип'ячену воду та дайте протушкуватись ще декілька хвилин. У форму для випікання викладіть приблизно половину просмажених овочів, а зверху – курячі стегна. Потім на курятину викладіть маленькі шматочки вершкового масла та другу частину засмажки. Накрийте форму кришкою та відправляйте в духовку випікатись при 180°C протягом 35 хвилин. Готово!

Фото: lenta.com.ua

Курка по-китайськи

Інгредієнти:

куряче філе – 500-600 г

соєвий соус – 1 ст.

чорний мелений перець – до смаку

яєчний білок – 1 шт.

крохмаль – 1 ст. л.

яблучний оцет 6% (можна замінити лимонним соком) – 1 ст. л.

соняшникова олія – 4-5 ст. л.

цибуля зелена – до смаку

Для соусу:

соєвий соус – 4 ст.

рідкий мед - 1 ч. л.

яблучний оцет 6% (можна замінити лимонним соком) – 1 ст. л.

кунжут – 1 ст.

Покроковий рецепт приготування:

Очистіть від плівок та промийте куряче філе, потім наріжте його невеликими шматочками. До філе додайте соєвий соус, оцет, яєчний білок, чорний мелений перець та пересійте через сито крохмаль. Все добре перемішайте та залиште на 30 хвилин промаринуватись. Для приготування соусу просто змішайте кунжут, соєвий соус, рідкий мед та яблучний оцет. Добре розігрійте сковорідку з соняшниковою олією. На великому вогні просмажте м'ясо з обох сторін приблизно по 3-4 хвилини, доки воно не підрум'яниться. Зменшіть вогонь до середнього та вилийте на шматочки філе соус. Все добре перемішайте та смажте ще 2-3 хвилини. Готове куряче філе можна прикрасити нарізаною зеленою цибулею та подавати гостям чи родині. Смачного!

Фото: healthyfitnessmeals.com