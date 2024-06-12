Рецепти ніжної та соковитої курятини, які варто приготувати
Страви з курячого м'яса завжди досить прості у приготуванні та не вимагають багато часу для підготовки, але їх смак та ніжна текстура полюбились багатьом
Курятина – це дуже популярний інгредієнт у кулінарії, який можна приготувати безліччю способів. Універсальність та ніжний смак роблять куряче м'ясо ідеальним вибором для багатьох людей. Страви з курки на сковороді або в духовці надзвичайно прості та швидкі у приготуванні, але ви зможете нагодувати всю сім'ю повноцінним обідом чи вечерею.
Страви з м'яса цієї птиці є популярними у багатьох культурах і не дарма. Курятина - це чудове джерело білка, яке необхідне для будівництва тканин та м'язів. При цьому вона має відносно низьку калорійність.
Куряче м'ясо може бути використане в найрізноманітніших стравах - від супів та салатів до смажених та запечених варіантів. Воно добре поєднується з багатьма іншими інгредієнтами та приправами, що дозволяє експериментувати зі смаками.
Еспресо підготувало для вас декілька рецептів, які допоможуть приготувати страви з курки так, щоб головний інгредієнт залишався ніжним та водночас соковитим. Деякі рецепти також можуть бути додані до меню тих, хто слідкує за своєю фігурою, адже вони відносяться до дієтичних страв з курки.
Куряче філе у вершковому соусі на сковороді
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г
- помідори – 200 г
- сир твердий – 100 г
- вершки 10% - 300 мл
- крохмаль – 1 ст. л.
- зелень (кріп, петрушка) – пучок
- сіль та спеції – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть від плівок та промийте куряче філе, потім наріжте його досить великими шматками.
- Присипте філе сіллю та спеціями із обох сторін.
- Помідори та зелень промийте, наріжте будь-яким зручним способом.
- Твердий сир натріть на крупній терці.
- Добре розігрійте сковороду, якщо вона має якісне антипригарне покриття, тоді додавати олію не обов'язково. Якщо ви не впевнені у покритті сковорідки, тоді краще додайте 1-2 ст. л. соняшникової олії. Просмажте філе з обох сторін до золотистої скоринки та перекладіть в будь-яку посудину, оскільки курятину поки не потрібно доводити до готовності.
- Сковорідку очистіть та знову прогрійте. Підсмажте 2 хвилини помідори, потім додайте вершки, сіль та крохмаль. Помішуючи, доведіть суміш до легкого кипіння, вона має також трошки загуснути. Потім додайте натертий сир, а щойно він розплавиться, перекладіть в сковорідку філе.
- Готуйте страву на маленькому вогні під закритою кришкою 15 хвилин. Коли всі інгредієнти будуть готові, подавайте страву до столу із свіжою зеленню. Смачного!
Фото: simplyrecipes.com
Курячі рулетики в духовці
Інгредієнти:
- куряче філе – 600 г
- сир твердий – 50 г
- зелень (кріп, петрушка) – пучок
- сметана – 2 ст. л.
- гірчиця – до смаку
- сіль та спеції (копчена паприка, сушений часник) – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть від плівок та промийте курятину. Кожне філе розріжте вздовж на дві половинки. Накрийте філе поліетиленовою плівкою та обережно відбийте їх кухонним молотком.
- Присипте м'ясо сіллю та спеціями із обох сторін.
- Зелень промийте та наріжте дрібно, а часник очистіть від лушпиння та пропустіть через прес.
- Твердий сир натріть на дрібній терці.
- У посудині змішайте зелень, часник, сметану та сир (залиште трохи натертого сиру на інший процес). Це буде начинка для філе.
- Змастіть філе з однієї сторони тонким шаром гірчиці, це зробить м'ясо більш ніжним та м'яким. Розподіліть на кожному шматочку м'яса начинку та скрутіть у рулет.
- Застеліть форму для випікання пергаментним папером та викладіть м'ясні рулети.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.
- Через 20 хвилин дістаньте філе та присипте кожен шматочок сиром, який залишився. Відправте ще на 7-10 хвилин у духову шафу. Готово!
Фото: Screenshot YouTube / Оля Пінс
Тушковані курячі стегна в духовці
Інгредієнти:
- курячі стегна без кісточки – 10 шт. (приблизно 1 кг)
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- вершкове масло – 30-40 г
- сіль – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- сушений часник – 1 ч. л.
- чорний мелений перець – дрібка
- кип'ячена вода – 50 г
- соняшникова олія
Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть від плівок курятину, але шкірку краще залишити. Потім промийте м'ясо.
- До курячих стегон додайте паприку, сушений часник, сіль, чорний мелений перець та дві столові ложки соняшникової олії. Все добре перемішайте та залиште на 15-30 хвилин промаринуватись.
- Доки курятина маринується, очистіть та промийте овочі. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на крупній терці.
- Розігрійте сковорідку з 2 ст. л. соняшникової олії. Викладіть шкіркою донизу стегна та просмажте на невеликому вогні з обох сторін до золотавої скоринки. Потім перекладіть м'ясо в будь-яку посудину.
- На витопленому жирі, який залишився в сковорідці після м'яса, просмажте цибулю з морквою та додайте ще трохи солі, перцю.
- Через 2-3 хвилини додайте до овочів кип'ячену воду та дайте протушкуватись ще декілька хвилин.
- У форму для випікання викладіть приблизно половину просмажених овочів, а зверху – курячі стегна. Потім на курятину викладіть маленькі шматочки вершкового масла та другу частину засмажки.
- Накрийте форму кришкою та відправляйте в духовку випікатись при 180°C протягом 35 хвилин. Готово!
Фото: lenta.com.ua
Курка по-китайськи
Інгредієнти:
- куряче філе – 500-600 г
- соєвий соус – 1 ст.
- чорний мелений перець – до смаку
- яєчний білок – 1 шт.
- крохмаль – 1 ст. л.
- яблучний оцет 6% (можна замінити лимонним соком) – 1 ст. л.
- соняшникова олія – 4-5 ст. л.
- цибуля зелена – до смаку
Для соусу:
- соєвий соус – 4 ст.
- рідкий мед - 1 ч. л.
- яблучний оцет 6% (можна замінити лимонним соком) – 1 ст. л.
- кунжут – 1 ст.
Покроковий рецепт приготування:
- Очистіть від плівок та промийте куряче філе, потім наріжте його невеликими шматочками.
- До філе додайте соєвий соус, оцет, яєчний білок, чорний мелений перець та пересійте через сито крохмаль. Все добре перемішайте та залиште на 30 хвилин промаринуватись.
- Для приготування соусу просто змішайте кунжут, соєвий соус, рідкий мед та яблучний оцет.
- Добре розігрійте сковорідку з соняшниковою олією. На великому вогні просмажте м'ясо з обох сторін приблизно по 3-4 хвилини, доки воно не підрум'яниться.
- Зменшіть вогонь до середнього та вилийте на шматочки філе соус. Все добре перемішайте та смажте ще 2-3 хвилини.
- Готове куряче філе можна прикрасити нарізаною зеленою цибулею та подавати гостям чи родині. Смачного!
Фото: healthyfitnessmeals.com
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