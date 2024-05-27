Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Риба в клярі з лимонним соком. Пропонуємо цікавий рецепт
Інфографіка

Риба в клярі з лимонним соком. Пропонуємо цікавий рецепт

27 травня, 2024 понедiлок
18:15
рецепти риба в клярі

Для цих рецептів підійде філе червоної чи білої риби. Якщо ви берете заморожений продукт, попередньо розморозьте його. Часто використовувані інгредієнти: борошно, олія, яйця, лимон, молоко, філе риби, цибуля ріпчаста, риба, борошно пшеничне, олія, спеції, майонез

Зміст

Рецепт риби в клярі

Інгредієнти для риби в клярі:

  • 600-700 г рибного філе
  • сіль та перець - за смаком
  • 180 г борошна
  • ½ чайної ложки цукру
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • 1 яйце
  • 160 мл води
  • 160 мл лимонного соку
  • 3–4 столові ложки олії

Рецепт приготування - риба в клярі з лимоном:

  • Філе наріжте невеликими шматочками, посоліть і поперчіть
  • В одній мисці з'єднайте 120 г борошна із сіллю, цукром та розпушувачем
  • В іншій - збийте яйце, воду та половину лимонного соку
  • Після цього змішайте все в одній тарілці, домігшись відсутності грудок
  • Борошно і сік, що залишилися, помістіть в окремі миски
  • У сковороді розігрійте олію на середньому вогні
  • Шматочки риби опускайте спочатку в лимонний сік, потім борошно і кляр
  • Обсмажувати до золотистої скоринки приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
дощ у Львові погода
26 травня, 2024 неділя
Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень
Роман Безсмертний
25 травня, 2024 субота
Є нюанс, який багато хто з фахівців упускає: Безсмертний щодо обмеження України завдавати ударів по території РФ
Дмітрій Медведєв
26 травня, 2024 неділя
Медведєв відповів на попередження від Сікорського: "Це означатиме початок світової війни"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.58
  • EUR
    Купівля 43.32
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
18:00
OPINION
Тарас Загородній
Саміт миру можна порівняти з Тегераном-43
17:57
Ексклюзив
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
Після ураження "Кримського трикутника" ворог матиме менше можливостей завдавати ударів по території України, - Братчук
17:54
ТЦК
УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
17:49
ЗСУ генштаб війна з Росією
В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
17:46
обстріл Харкова
Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
17:40
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Удар РФ по Епіцентру в Харкові: в ОВА повідомили про 18 загиблих, рятувальники підтверджують дані про 16 жертв і 49 поранених
17:35
вибух у Дніпрі
У Балаклії детонують боєприпаси, залишені росіянами під час тимчасової окупації Харківщини
17:30
Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
17:24
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Латвія вкладе 20 млн євро у створення власної "армії дронів"
17:23
Радослав Сікорський
"Через участь РФ у гібридній війні проти ЄС": Польща обмежила пересування російських дипломатів країною
17:21
Видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові 
17:19
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
17:16
фейк
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
17:13
Оновлено
Вибух
Росіяни влучили неподалік житлових будинків і по промзоні у Харкові: є загибла й постраждалі
17:06
Володимир Зеленський
Росіяни ударили по території України понад 3 тис. КАБами протягом місяця, - Зеленський
17:05
Ярослав Железняк
Влада готується до підвищення ПДВ і військового збору: нардеп Железняк розкрив деталі
17:00
Оновлено
РФ вдарила ракетами по мийці у Снігурівці на Миколаївщині: 3 людини загинули, 6 постраждали
16:55
Зʼявилося видавництво, яке випускатиме книжки про Україну англійською
16:52
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами
16:46
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну
16:43
Єгор Чернєв
Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по РФ, - нардеп Чернєв
16:28
Панцир С
"Оса", "Панцир", "Тор": Мінцифри просить допомогти відшукати ворожу ППО на окупованих територіях
16:12
діти, злочини росії
З-під окупованого Маріуполя вдалося вивезти 11-річного сина військовослужбовиці ЗСУ
16:07
Алек Болдвін
Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс
16:06
"Встановлено похвилинний розвиток подій": у ДБР розповіли деталі розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Яка російська опозиція нам потрібна
15:53
Ексклюзив
ЗСУ
У ворога є ресурси для захоплення лише окремих рубежів: полковник ЗСУ Селезньов про провокації РФ на Сумщині
15:50
Зливали ворогу координати залізничної інфраструктури на Одещині: СБУ затримала колишніх антимайданівців
15:44
Оновлено
Зеленський прибув до Іспанії
Іспанія виділяє Києву рекордний пакет військової допомоги та підписала з Україною безпекову угоду
15:19
Всеволод Князєв
З ексголови Верховного Суду Князєва зняли електронний браслет
15:17
Будинок з "Сам удома"
У США виставили на продаж будинок з "Сам удома" за $5,25 млн
14:45
ЗСУ, військові
На фронті минулої доби було 120 боєзіткнень, з опівночі - ще 29
14:44
Донецький аеропорт
"Агресивний напад України на Донбас": росіяни почали пропагандистську кампанію до річниці початку боїв за ДАП
14:43
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Зеленський привітав Науседу з перемогою на виборах президента й анонсував підписання безпекової угоди з Литвою
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
Пресреліз
МRKTNG марафон
Понад 20 маркетологів України поділяться креативними рішеннями на MRKTNG-марафоні 
14:22
Резерв+
За кордоном через "Резерв+" дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців
14:21
Вакцина від коронавірусу
Через ускладнення COVID-19 протягом тижня 190 українців потрапили до лікарень, серед них 18 дітей
14:12
В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах
14:01
OPINION
Олег Манчура
Від повернення до минулого є лише один інструмент — закон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV