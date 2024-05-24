Салати з квасолею: апетитні та поживні рецепти
Салати з квасолею – це не лише смачні, а й надзвичайно поживні страви, які легко інтегрувати у будь-який раціон харчування
Квасоля є цінним джерелом білка, клітковини, вітамінів та мінералів, що робить її ідеальним інгредієнтом для тих, хто прагне харчуватися збалансовано. Приготування таких простих страв не займає багато часу, потрібно лише підготувати та нарізати необхідні продукти. Це дуже важливо, якщо ви маєте обмаль часу на такі домашні справи.
Також салати з стручкової квасолі можуть стати чудовим варіантом для вегетаріанців, оскільки вони забезпечують організм необхідними поживними речовинами без використання м'яса.
Салат з червоної квасолі
Інгредієнти:
- солодкий перець - 1-2 шт.
- червона квасоля (консервована) - 400-450 г
- червона цибуля - 1 шт.
- кукурудза консервована - 300 г
- сир твердий - 100-150 г
- сухарики – 50 г
- зелень (кріп, петрушка) - пучок
- олія соняшникова – 1 ст. л.
- лимонний сік - 1-2 ст. л.
- часник - 1-3 зубчика
- майонез - 2-3 ст. л.
- сіль та перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Очистьте червону цибулю від лушпиння та наріжте півкільцями. Додайте до неї дрібку солі та добре перемішайте виделкою, трохи притискаючи.
- Злийте з консервованої червоної квасолі та кукурудзи воду. Квасолю потрібно додатково промити холодною водою.
- Наріжте сир соломкою, товщиною приблизно 3-5 мм.
- Солодкий перець промийте та очистіть від серединки із насінням. Наріжте його соломкою. Зелень також потрібно промити, але нарізати краще дрібно.
- Сковорідку з олією добре прогрійте. Смажте солодкий перець на середньому вогні 3 хвилини.
- Для соусу вичавіть із лимону сік, натріть на дрібній терці часник та додайте майонез. Все добре перемішайте.
- У салатницю викладіть червону квасолю, кукурудзу, червону цибулю, солодкий перець, сир твердий, зелень. Додайте сухарики та соус безпосередньо перед подачею на стіл. Все ретельно перемішайте. Готово!
Фото: topkulinar.com
Овочевий салат з консервованої квасолі
Інгредієнти:
- консервована квасоля – 1 банка
- солодкий перець – 1 шт.
- помідор – 1 шт.
- цибуля ріпчаста або червона – 1 шт.
- часник – 1-2 зубчики
- зелень (кріп, петрушка) – 10-15 г
- гірчиця у зернах – 2 ст. л.
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.
- сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Злийте з консервованої квасолі воду та промийте її холодною водою.
- Добре промийте всі овочі. Солодкий перець очистіть від серединки із насінням та наріжте його соломкою або кубиками. Зелень та часник наріжте дрібно, а помідори – невеликими шматочками.
- Очистьте цибулю від лушпиння та наріжте півкільцями.
- Змішайте соняшникову олію із гірчицею – це і буде заправка.
- Викладіть у салатницю нарізаний солодкий перець, помідори, зелень, часник, цибулю та консервовану квасолю.
- Додайте до салату заправку та сіль, все добре перемішайте. Готово!
Фото: Screenshot YouTube (Наталі Пархоменко)
Салат з стручкової квасолі
Інгредієнти:
Для основи салату:
- спаржева квасоля – 400 г
- цибуля - 1 шт.
- яйця – 3 шт.
- шинка копчено-варена – 400 г
- огірки квашені – 3 шт.
- майонез – 3 ст. л.
- сіль – до смаку
Маринад для цибулі:
- сіль – 0.5 ч. л.
- цукор – 1 ч. л.
- оцет 9% – 1 ст. л.
- кип'яток – 100 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Поставте на плиту каструлю з водою та дрібкою солі. Коли вода закипить, додайте заморожену квасолю. Щойно вода знову закипить, варіть квасолю ще 2-3 хвилини, а потім перекладіть її в крижану воду (так вона не втратить всій насичений зелений колір).
- Збийте виделкою одне яйце з дрібкою солі. Прогрійте сковорідку з антипригарним покриттям та вилийте яєчну масу. Смажте так, ніби готуєте млинці. Повторіть ці дії з іншими яйцями, у вас має вийти три млинці. Коли вони охолонуть, їх потрібно нарізати соломкою.
- Очистіть цибулю від лушпиння, наріжте півкільцями. Додайте до цибулі цукор, сіль, оцет та кип'яток. Все добре перемішайте та залиште так на 10-15 хвилин.
- Копчену шинку та квашені огірки наріжте соломкою.
- Злийте зайву воду з квасолі та цибулі.
- Викладіть у салатницю нарізані яєчні млинці, копчену шинку, квашені огірки, квасолю та цибулю. Заправте салат майонезом та спробуйте на сіль. Смачного!
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