Авіаексперт Храпчинський пояснив, як українці зрозуміють, що F-16 вже в Україні
Готуємо сало з часником вдома. Варене або через м’ясорубку
Зміст
Сало з часником - це чудовий варіант швидкого перекусу. Воно смачно йде з окрайцем свіжого хліба. Такий бутерброд смакуватиме до гарячого супу, борщу тощо
Сало з часником через м’ясорубку
Інгредієнти:
- сало - 200 г
- часник - 2 зубч.
- перець гострий мелений - 0.5 чайн.л.
Покрокове приготування сала з часником:
- сало беремо солоне
- нарізаємо невеликими шматочками
- часник натираємо на тертці
- перекручуємо сало на м'ясорубці
- додаємо до сала часник, перець і добре перемішуємо
- сало з часником пропущене через м'ясорубку можна заготовити про запас і зберігати в холодильнику.
Варене сало з часником
Інгредієнти:
- сало (свиняче з прожилками м'яса) - 1 кг
- сіль - 4 стол.л.
- лавровий лист - 2 шт.
- перець горошком - 10 шт.
- запашний перець - за смаком
- ялівцеві ягоди - 3 шт.
- гвоздика - 3 шт.
- мелений коріандр - 1 чайн.л.
- перець чорний мелений - за смаком
- часник - 8 зубч.
Спосіб приготування вареного сала з часником:
- сало візьміть із прошарками м'яса, тоді воно вийде в рази смачніше
- кількість часнику можна регулювати на свій смак
- сало промийте в холодній воді
- наріжте порційними невеликими шматочками
- відправте шматки в каструлю
- додайте лавровий лист, перець горошком, гвоздику, ягоди ялівцю та сіль
- у рецепті використовувалися чотири столові ложки дрібної солі без гірки
- налийте холодну воду так, щоб вона повністю покривала сало
- поставте каструлю на плиту
- на сильному вогні доведіть до кипіння
- заберіть за допомогою великої ложки піну
- полум'я зменшіть
- варіть сало близько тридцяти-сорока хв.
- орієнтуйтесь на готовність м'яса
- проткніть шар з м'ясом тонким гострим ножем, якщо ніж легко входить, значить готово
- вийміть сало з каструлі
- повністю остудіть
- щоб сало не обвітрилося, накрийте його тарілкою або харчовою плівкою
- часник очистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці або пропустіть через прес
- змішайте часник з меленим чорним або запашним перцем, коріандром та паприкою використовуйте суху аджику, сванську або адигейську сіль та багато іншого на свій смак
- отриманою ароматною сумішшю натріть кожен шматочок сала
- добре обмотайте сало харчовою плівкою
- відправте в холодильник для зберігання
- за добу можна вже пробувати.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+12°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
4 травня
09:20
Ексклюзив
Залякують населення: депутат Херсонської облради Хлань пояснив мету обстрілів окупантів по захоплених Каховці та Новій Каховці
09:00
У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого на фронті ексв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва
07:55
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами": у Харкові та на Дніпропетровщині є постраждалі й руйнування
06:39
В Італії звинувачують ексміністерку та видавничі компанії у шахрайстві під час пандемії коронавірусу
05:32
У США конгресмена і його дружину звинуватили у корупції на користь компаній з Азербайджану та Мексики
00:51
Протести у Грузії: мітингувальники влаштували ходу до офісу партії влади та готелю, де триває міжнародний саміт
2024, п'ятниця
3 травня
22:55
"ПриватБанк встановив ліміт для чоловіків призовного віку": росфейки та маніпуляції за 3 травня