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Смачні страви в мультиварці. Наші рецепти
Після того як людина купує мультиварку, її, природно, цікавить, що приготувати в мультиварці. Якщо вас цікавить, що можна приготувати в мультиварці, відповідаємо: все!
Плов із курки в мультиварці
Інгредієнти
- курячі стегенця - 2 шт.
- рис – 1,5 склянки
- морква – 2 шт.
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- олія - 40 мл
- часник - 1 головка
- сіль на свій смак
- перець – на свій смак
- приправа для плову - на свій смак
Покроковий рецепт приготування "Плов із курки в мультиварці"
- цибулю ріпчасту очистити, помити і нарізати півкільцями
- моркву очистити, помити та натерти на великій тертці
- курку помити, розрізати на порційні шматочки
- рис добре промити
- у чашу мультиварки налити олію
- викласти м'ясо
- обсмажити до золотистого кольору, помішуючи, близько 7-10 хв.
- додати цибулю та моркву
- обсмажити ще протягом 7-10 хв.
- посолити, поперчити, додати улюблені спеції
- перемішати
- додати часник
- закип'ятити чайник
- всипати рис, рівномірно розподілити по всій поверхні
- залити водою так, щоб вона була вищою за рис на 1,5-2 см
- встановити програму "Молочні каші/крупи"
- готувати плов із куркою у мультиварці 60 хв.
М'ясо по-французьки у мультиварці
Інгредієнти
- свинячий биток - 500 г
- картопля - 5 штук
- цибуля велика - 1 шт.
- соєвий соус – 2 ст. л.
- майонез – 3 ст. л.
- сир - 200 г
- олія – 3 ст. л.
- сіль на свій смак
- перець – на свій смак
Покроковий рецепт приготування "М'ясо по-французьки в мультиварці"
- нарізаємо м'ясо слайсами
- відбиваємо, як на битки
- маринуємо: сіль, перець, приправи до м'яса, олія (1 ст. ложка)
- ріжемо цибулю – кільцями, півкільцями, як вам подобається
- так само ріжемо і картоплю
- на дно чаші наливаємо олію
- першим шаром кладемо цибулю
- після м'ясо
- зверху знову цибулю
- змащуємо майонезом
- засипаємо картоплю
- поливаємо соєвим соусом
- ставимо режим "ПІЧ" на 1:05
- останні п'ять хвилин залишаємо, щоб засипати тертий сир із кропом.
Смачного!
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