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Смачні страви в мультиварці. Наші рецепти

25 квітня, 2024 четвер
09:29
рецепти страви в мультиварці

Після того як людина купує мультиварку, її, природно, цікавить, що приготувати в мультиварці. Якщо вас цікавить, що можна приготувати в мультиварці, відповідаємо: все!

Плов із курки в мультиварці

Плов із курки в мультиварці

Інгредієнти

  • курячі стегенця - 2 шт.
  • рис – 1,5 склянки
  • морква – 2 шт.
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • олія - 40 мл
  • часник - 1 головка
  • сіль на свій смак
  • перець – на свій смак
  • приправа для плову - на свій смак

Покроковий рецепт приготування "Плов із курки в мультиварці"

  • цибулю ріпчасту очистити, помити і нарізати півкільцями
  • моркву очистити, помити та натерти на великій тертці
  • курку помити, розрізати на порційні шматочки
  • рис добре промити
  • у чашу мультиварки налити олію
  • викласти м'ясо
  • обсмажити до золотистого кольору, помішуючи, близько 7-10 хв.
  • додати цибулю та моркву
  • обсмажити ще протягом 7-10 хв. 
  • посолити, поперчити, додати улюблені спеції
  • перемішати
  • додати часник
  • закип'ятити чайник
  • всипати рис, рівномірно розподілити по всій поверхні
  • залити водою так, щоб вона була вищою за рис на 1,5-2 см
  • встановити програму "Молочні каші/крупи" 
  • готувати плов із куркою у мультиварці 60 хв.

М'ясо по-французьки у мультиварці

Інгредієнти

  • свинячий биток - 500 г
  • картопля - 5 штук
  • цибуля велика - 1 шт.
  • соєвий соус – 2 ст. л.
  • майонез – 3 ст. л.
  • сир - 200 г
  • олія – 3 ст. л.
  • сіль на свій смак
  • перець – на свій смак

Покроковий рецепт приготування "М'ясо по-французьки в мультиварці"

  • нарізаємо м'ясо слайсами
  • відбиваємо, як на битки
  • маринуємо: сіль, перець, приправи до м'яса, олія (1 ст. ложка)
  • ріжемо цибулю – кільцями, півкільцями, як вам подобається
  • так само ріжемо і картоплю
  • на дно чаші наливаємо олію
  • першим шаром кладемо цибулю
  • після м'ясо
  • зверху знову цибулю
  • змащуємо майонезом
  • засипаємо картоплю
  • поливаємо соєвим соусом
  • ставимо режим "ПІЧ" на 1:05
  • останні п'ять хвилин залишаємо, щоб засипати тертий сир із кропом.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кулінарія
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