Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Смачні страви з капусти
Інфографіка

Смачні страви з капусти

24 квітня, 2024 середа
17:00
рецепти капуста

Капусту, звичайно, бажано їсти у свіжому вигляді, так у ній збережеться максимум корисних властивостей. Також чемпіоном за вмістом вітамінів є квашена капуста. Та ми пропонуємо вам смачні страви, які можна приготувати з капусти

Капустяні котлети зі смаженою цибулею

Капустяні котлети з цибулею

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна - 800 г (без качанця)
  • цибуля ріпчаста - 200 г
  • часник - 7 г (1 зубчик)
  • яйця – 2 шт.
  • борошно - 100 г (приблизно 2/3 склянки обсягом 250 мл)
  • базилік сушений - 1 ч. ложка
  • сіль - 1 ч. ложка (на смак)
  • перець чорний мелений - 0,25 ч. ложки (на смак)
  • перець червоний мелений - на кінчику ножа (на смак)
  • олія (для смаження) - 60-80 мл (4-5 ст. ложок)

Покроковий рецепт - Капустяні котлети зі смаженою цибулею

  • зніміть з качана верхнє зіпсоване листя, розріжте капусту навпіл і виріжте качан
  • половинку капусти розріжте на кілька частин, а потім наріжте смужками трохи товщими, ніж для борщу
  • так само зробіть і з другою половинкою капусти
  • закип'ятіть 1 л води.
  • нашатковану капусту викладіть в каструлю 
  • залийте окропом
  • поставте каструлю на плиту на сильний вогонь
  • коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму 
  • варіть капусту під кришкою близько 10-13 хв, до м'якості
  • відварену капусту відкиньте на друшляк 
  • залиште, щоб вода скла, а капуста охолола
  • цибулю та часник почистіть
  • цибулю наріжте маленькими кубиками
  • часник подрібніть
  • у сковороді розігрійте олію (1 ст. ложка) 
  • обсмажте на ній цибулю близько 4 хв на сильному вогні
  • до цибулі додайте часник 
  • обсмажте разом ще 30 секунд
  • капусту, що остигнула до теплого стану, ретельно відіжміть від рідини
  • перекладіть у глибоку миску
  • викладіть туди ж обсмажену цибулю із часником
  • вбийте у миску з капустою яйця
  • всипте сіль, сушений базилік, чорний мелений перець, гострий червоний перець і борошно
  • капустяну масу ретельно вимішайте 
  • залиште на 5 хв. 
  • знову перемішайте
  • у сковороді розігрійте олію (2-3 ст. ложки)
  • змоченими у воді руками формуйте з капустяного фаршу невеликі круглі котлетки
  • в міру формування викладайте їх на сковороду
  • смажте капустяні котлети на середньому вогні до рум'яної скоринки, хвилини по 4 з кожного боку.

Заливний пиріг з капустою

Інгредієнти:

  • капуста молода – 400-500 г
  • зелена цибуля – 2 шт.
  • зелень петрушки - 2-3 гілочки
  • сметана – 200 г
  • яйця – 4 шт.
  • борошно - 200-230 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль на смак
  • олія - для змащування форми

Покроковий рецепт приготування - Заливний пиріг з капустою:

  • дрібно наріжте капусту
  • залийте її окропом 
  • залиште хвилин на 10
  • приготуйте тісто з яєць, сметани та борошна з розпушувачем
  • тісто не забудьте посолити
  • з капусти злийте рідину 
  • додайте дрібно нарізану зелень
  • посоліть до смаку
  • жаростійку форму змастіть олією
  • викладіть капусту у форму
  • зверху залийте капусту рідким тістом, рівномірно розподіливши його
  • випікайте капустяний пиріг при температурі близько 200 градусів 30 хв.

Капустяні оладки на кефірі

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна молода - 500 г
  • цибуля ріпчаста - 100 г
  • морква – 120 г
  • кефір - 400 мл
  • борошно - 400 г (2,5 склянки місткістю 250 мл)
  • яйця – 2 шт.
  • сода – 1 ч. ложка
  • сіль на смак
  • перець чорний мелений - 1/6 ч. ложки
  • олія - 75 мл (5 ст. ложок)

Покроковий рецепт - Капустяні оладки на кефірі:

  • цибулю і моркву очищаємо
  • цибулю нарізаємо кубиками
  • моркву натираємо на великій тертці
  • обсмажуємо цибулю з морквою в сковороді з розігрітою олією (2 ст. ложки) на середньому вогні близько 5 хв до м'якості
  • капусту шаткуємо смужками
  • перекладаємо капусту у сковороду
  • все перемішуємо та обсмажуємо на середньому вогні близько 5 хв. до просідання капусти
  • додаємо 2-3 ст. ложки води
  • накриваємо сковороду кришкою 
  • тушкуємо на маленькому вогні до готовності, 10 хв. 
  • якщо капуста пізня, тушкуємо близько 20 хв. 
  • якщо у сковороді залишилася рідина, посилюємо вогонь і без кришки готуємо капусту ще 2-3 хв.
  • приблизно за 2 хв. до кінця приготування додаємо сіль (0,25 ч. ложки) та чорний мелений перець
  • готовій капусті даємо охолонути
  • у глибоку миску розбиваємо яйця
  • додаємо 0,5 ч. ложки солі
  • все перемішуємо віночком до однорідності
  • у кефір додаємо соду
  • перемішуємо.
  • у яєчну суміш додаємо кефір із содою
  • перемішуємо до однорідності
  • поступово додаємо борошно
  • перемішуємо
  • тісто виходить як густа сметана
  • у тісто додаємо капусту
  • перемішуємо
  • у сковороді розігріваємо 2 ст. ложки олії 
  • столовою ложкою викладаємо капустяне тісто на сковороду
  • смажимо оладки на середньому вогні приблизно по 2 хв. з кожного боку, до підрум'янювання
  • партіями смажимо оладки з тіста, що залишилося, при необхідності додаючи масло.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кулінарія
Читайте також:
Оксана Жолнович
22 квітня, 2024 понедiлок
Ринок праці потребує 6 млн робочих рук: міністерка соцполітики Жолнович заявила, що в Україні пенсіонерів більше, ніж платників податків
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
23 квітня, 2024 вiвторок
"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.39
    Купівля 39.39
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 квітня
18:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому затримання заступника Шойгу невигідне Україні?
18:05
На фото: Ненсі Гонсалес
Дизайнерку люксового одягу Ненсі Гонсалес засудили до увʼязнення за контрабанду сумок з крокодила та пітона
18:00
Ексклюзив
Пограбоване РФ сховище Херсонського художнього музею
"Кидали картини, наче сміття". Як окупанти "подбали про збереження" Херсонської колекції та вивезли твори до Криму
18:00
Оновлено
Сенат США
Байден підписав пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд
17:59
Ексклюзив
Карта Авдіївка 24.04
"Інформаційний спротив": окупанти не захопили Очеретине, там ще тривають бої
17:42
На фото: Артем Пивоваров
Артем Пивоваров зламав ніс фанатці під час концерту
17:39
Дмитро Кулеба
Кулеба про Patriot для України: в армії США, ймовірно, є один запасний
17:36
ракета Х-59
Росіяни завдали удару по передмістю Сум
17:11
Окупанти міняють місця дислкації в Маріуполі
Щоб уникнути ударів ЗСУ, росіяни міняють місця дислокації техніки у Маріуполі, - "Атеш"
17:04
Канада
Канада дозволила Airbus використовувати російський титан попри санкції, - Reuters
16:55
Оновлено
України дістався пил із Сахари: коли очиститься атмосфера
16:46
Ексклюзив
Моніторинг, можливість блокувати постачання з України: кореспондентка Еспресо в Європарламенті роз'яснила нові правила торгівлі з ЄС
16:32
«Японія. Очима та серцем»: у столиці відкрилась виставка, присвячена Японії
У Києві відкрилась виставка, присвячена Японії
16:30
Росія продовжує продукувати фейки
Франція пропонує ЄС запровадити нові санкції для боротьби з російськими фейками - Bloomberg
16:18
Оновлено
Регіна Харченко
В. о. голови Запоріжжя поскаржився Зеленському на очільника ОВА Федорова, міськрада змінила в. о. мера
16:13
На фото: Джон Траволта на гала-вечірі з нагоди 30-річчя фільму "Кримінальне чтиво"
Джон Траволта назвав причину, з якої Тарантіно запросив його на роль у "Кримінальному чтиві"
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
США дали грошей! Що робити, аби не чекати допомоги по пів року?
15:59
Куп'янськ. Харківщина
РФ щодня завдає по Харківщині до 13 ударів керованими авіабомбами, - Нацполіція
15:42
суддя Олексій Тандир
Загибель нацгвардійця в ДТП: звільнення судді Тандира підтримала Вища рада правосуддя
15:35
фейк
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
15:31
Ексклюзив
Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш розповів, як вплинуло знищення російського Ту22М3 на використання авіації з півдня
15:16
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Здав розташування блокпостів ЗСУ під час літургії: митрополиту УПЦ МП з Донеччини оголосили підозру
15:03
земля, земельні ділянки
Росіяни вигадали нову схему позбавлення українців права власності на ТОТ Запорізької області, - Спротив
15:02
На фото: Кадр з фільму "Я і Фелікс"
Фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" за книжкою Артема Чеха вийшов у прокат у Канаді
14:39
Хотіла продати дворічного сина за 1 млн грн: жительці Дніпра оголосили підозру
14:33
Міністерство оборони
Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою, яку надають країни-партнери
14:25
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:12
грузія
Європарламент пропонує не починати переговори з Грузією про вступ до ЄС через закон про "іноагентів", - Радіо Свобода
14:03
OPINION
Семен Єсилевський
Обмеження консульських послуг: навіщо воно в епоху електронних реєстрів?
13:51
Андрій Лунін та Бернарду Сілва (ліворуч)
"Реал" назвав суму, за яку готовий продати Луніна
13:49
погода
Наталка Діденко розповіла, коли припиняться дощі та прийде тепла погода
13:42
Україна Євросоюз
ЄС виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд
13:31
Верховна Рада
ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами азартних ігор
13:30
трактор, поле, фермер
"Зроблено в Україні": аграрії можуть компенсувати 25% вартості придбаної сільгосптехніки. Умова
13:18
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Китаю: зустрінеться із Сі Цзіньпіном і лідерами бізнесу
13:14
На фото: кадр з фільму "Путін"
Вийде в 35 країнах світу: оголошена дата премʼєри трилера "Путін" з дипфейком президента РФ у підгузку та в лікарні
12:45
застосунок Дія
Парламент прийняв за основу законопроєкт про розмитнення авто в Дії
12:41
На фото: Документальний фільм "Білий янгол – кінець Мар’їнки"
Фільм про евакуацію мирних мешканців з Марʼїнки отримав золоту нагороду та гран-прі New York Festival
12:30
грузія
Грузія продовжила термін безвізового перебування для українців
12:29
Еспресо лого
Відключення Еспресо з Т2 й напад митрополита Лебідя на кореспондентку телеканалу: держдеп США оприлюднив звіт про порушення прав людини в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV