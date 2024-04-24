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Смачні страви з капусти
Капусту, звичайно, бажано їсти у свіжому вигляді, так у ній збережеться максимум корисних властивостей. Також чемпіоном за вмістом вітамінів є квашена капуста. Та ми пропонуємо вам смачні страви, які можна приготувати з капусти
Капустяні котлети зі смаженою цибулею
Інгредієнти:
- капуста білокачанна - 800 г (без качанця)
- цибуля ріпчаста - 200 г
- часник - 7 г (1 зубчик)
- яйця – 2 шт.
- борошно - 100 г (приблизно 2/3 склянки обсягом 250 мл)
- базилік сушений - 1 ч. ложка
- сіль - 1 ч. ложка (на смак)
- перець чорний мелений - 0,25 ч. ложки (на смак)
- перець червоний мелений - на кінчику ножа (на смак)
- олія (для смаження) - 60-80 мл (4-5 ст. ложок)
Покроковий рецепт - Капустяні котлети зі смаженою цибулею
- зніміть з качана верхнє зіпсоване листя, розріжте капусту навпіл і виріжте качан
- половинку капусти розріжте на кілька частин, а потім наріжте смужками трохи товщими, ніж для борщу
- так само зробіть і з другою половинкою капусти
- закип'ятіть 1 л води.
- нашатковану капусту викладіть в каструлю
- залийте окропом
- поставте каструлю на плиту на сильний вогонь
- коли вода закипить, зменшіть вогонь до мінімуму
- варіть капусту під кришкою близько 10-13 хв, до м'якості
- відварену капусту відкиньте на друшляк
- залиште, щоб вода скла, а капуста охолола
- цибулю та часник почистіть
- цибулю наріжте маленькими кубиками
- часник подрібніть
- у сковороді розігрійте олію (1 ст. ложка)
- обсмажте на ній цибулю близько 4 хв на сильному вогні
- до цибулі додайте часник
- обсмажте разом ще 30 секунд
- капусту, що остигнула до теплого стану, ретельно відіжміть від рідини
- перекладіть у глибоку миску
- викладіть туди ж обсмажену цибулю із часником
- вбийте у миску з капустою яйця
- всипте сіль, сушений базилік, чорний мелений перець, гострий червоний перець і борошно
- капустяну масу ретельно вимішайте
- залиште на 5 хв.
- знову перемішайте
- у сковороді розігрійте олію (2-3 ст. ложки)
- змоченими у воді руками формуйте з капустяного фаршу невеликі круглі котлетки
- в міру формування викладайте їх на сковороду
- смажте капустяні котлети на середньому вогні до рум'яної скоринки, хвилини по 4 з кожного боку.
Заливний пиріг з капустою
Інгредієнти:
- капуста молода – 400-500 г
- зелена цибуля – 2 шт.
- зелень петрушки - 2-3 гілочки
- сметана – 200 г
- яйця – 4 шт.
- борошно - 200-230 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль на смак
- олія - для змащування форми
Покроковий рецепт приготування - Заливний пиріг з капустою:
- дрібно наріжте капусту
- залийте її окропом
- залиште хвилин на 10
- приготуйте тісто з яєць, сметани та борошна з розпушувачем
- тісто не забудьте посолити
- з капусти злийте рідину
- додайте дрібно нарізану зелень
- посоліть до смаку
- жаростійку форму змастіть олією
- викладіть капусту у форму
- зверху залийте капусту рідким тістом, рівномірно розподіливши його
- випікайте капустяний пиріг при температурі близько 200 градусів 30 хв.
Капустяні оладки на кефірі
Інгредієнти:
- капуста білокачанна молода - 500 г
- цибуля ріпчаста - 100 г
- морква – 120 г
- кефір - 400 мл
- борошно - 400 г (2,5 склянки місткістю 250 мл)
- яйця – 2 шт.
- сода – 1 ч. ложка
- сіль на смак
- перець чорний мелений - 1/6 ч. ложки
- олія - 75 мл (5 ст. ложок)
Покроковий рецепт - Капустяні оладки на кефірі:
- цибулю і моркву очищаємо
- цибулю нарізаємо кубиками
- моркву натираємо на великій тертці
- обсмажуємо цибулю з морквою в сковороді з розігрітою олією (2 ст. ложки) на середньому вогні близько 5 хв до м'якості
- капусту шаткуємо смужками
- перекладаємо капусту у сковороду
- все перемішуємо та обсмажуємо на середньому вогні близько 5 хв. до просідання капусти
- додаємо 2-3 ст. ложки води
- накриваємо сковороду кришкою
- тушкуємо на маленькому вогні до готовності, 10 хв.
- якщо капуста пізня, тушкуємо близько 20 хв.
- якщо у сковороді залишилася рідина, посилюємо вогонь і без кришки готуємо капусту ще 2-3 хв.
- приблизно за 2 хв. до кінця приготування додаємо сіль (0,25 ч. ложки) та чорний мелений перець
- готовій капусті даємо охолонути
- у глибоку миску розбиваємо яйця
- додаємо 0,5 ч. ложки солі
- все перемішуємо віночком до однорідності
- у кефір додаємо соду
- перемішуємо.
- у яєчну суміш додаємо кефір із содою
- перемішуємо до однорідності
- поступово додаємо борошно
- перемішуємо
- тісто виходить як густа сметана
- у тісто додаємо капусту
- перемішуємо
- у сковороді розігріваємо 2 ст. ложки олії
- столовою ложкою викладаємо капустяне тісто на сковороду
- смажимо оладки на середньому вогні приблизно по 2 хв. з кожного боку, до підрум'янювання
- партіями смажимо оладки з тіста, що залишилося, при необхідності додаючи масло.
Смачного!
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