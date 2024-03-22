Смажені креветки: три неймовірно смачні рецепти, які легко приготувати

Пропонуємо вам три варіанти приготування, кожен з яких має свій особливий смак та шарм. Навіть простий рецепт смажених креветок може перетворитися на шедевр, якщо дотримуватися деяких тонкощів приготування та використовувати правильні інгредієнти. Ці смачні рецепти точно принесуть вам справжнє гастрономічне задоволення.

Смажені креветки

Інгредієнти:

креветки варено-морожені - 300 г

часник - 3 зубчики

вершкове масло - 1 ст. л.

біле вино - 1 ст. л.

соняшникова олія - 1 ст. л.

лимонний сік - 1 ст. л.

кріп або петрушка

сіль

Покроковий рецепт, як приготувати креветки на сковороді:

Якщо у вас заморожені креветки, тоді дістаньте їх із морозильної камери та розморозьте. Очистіть креветки від панцира, відріжте ножицями голову та дістаньте обережно кишківник (проходить вздовж зовнішнього вигину креветки). Добре промийте морепродукти та викладіть на серветки, щоб позбутися зайвої вологи. Через декілька хвилин посипте їх трохи сіллю. Підготуйте інші інгредієнти. Очистіть та наріжте тонкими слайсами часник, кріп наріжте дрібно, а лимон вичавіть. Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією та почніть смажити часник до легкої золотавої скоринки. Викладаємо потім креветки та смажимо по 2 хвилини з кожного боку, у процесі додаючи спочатку біле вино, а потім вершкове масло. Перш ніж вимкнути плиту, збризніть ракоподібних лимонним соком та добре перемішайте. Після приготування викладіть креветки одразу на тарілку, зверху присипте зеленню та можете додати трохи олії зі сковорідки.

Фото: healthyrecipesblogs.com

Смажені креветки у соєвому соусі

Інгредієнти:

креветки варено-морожені - 400 г

часник - 3 зубчики

соняшникова олія - 2 ст. л.

соєвий соус - 50 мл

рисовий оцет – 1.5 ст. л.

цукор – 3 ст. л.

імбир сушений – 1.5 ч. л.

кунжутне насіння - 1 ч. л.

пластівці червоного гострого перцю – до смаку

Покроковий рецепт, як смажити креветки:

Креветки спочатку необхідно розморозити, потім очистити від панцира (можете залишити невеликий хвостик), відрізати голову та надрізати спинку, щоб видалити стравохід. Далі промийте морепродукти у холодній воді. Часник очистіть та дрібно наріжте. Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією та почніть смажити креветки, перемішуючи, обсмажте їх до золотистого кольору на сильному вогні приблизно дві хвилини. Додайте до сковорідки часник, а через одну хвилину додайте ще цукор, мелений імбир, гострий перець, рисовий оцет, соєвий соус. Все добре перемішайте та готуйте приблизно 2-3 хвилини, постійно помішуючи, доки соус не загусне. Після приготування одразу викладіть креветки з соусом на тарілку, зверху присипте кунжутним насінням.

Фото: Pinterest

Смажені креветки темпура

Інгредієнти:

королівські креветки варено-морожені - 500 г

борошно пшеничне – 200 г

курячі яйця – 2 шт.

сіль – до смаку

рослинна олія

темпура (суміш панірувальна)

Покроковий рецепт приготування:

Дайте час креветкам розморозитись, потім очистіть їх від панцира (можете залишити невеликий хвостик), відріжте ножицями голову та дістаньте обережно кишківник. Добре промийте морепродукти та викладіть на серветки, щоб позбутися зайвої вологи. Для кляру збийте вінчиком яйця з сіллю. Креветки будуть смажитись у подвійному паніруванні, тому на одну плоску тарілку насипте борошно та додайте солі, в іншу – панірувальну суміш. Тримаючи за хвостик, обваляйте креветки спочатку в борошні, занурте в яйце, а потім в панірувальну суміш. Розігрійте достатню кількість олії на сковорідці, щоб створити умови фритюру. Смажте креветки до золотавого кольору. Потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру.

Смачного!

Фото: Freepik