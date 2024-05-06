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Таранька: готуємо самотужки вдома до пива

6 травня, 2024 понедiлок
19:44
рецепти на фото риба
Зміст

Незважаючи на різноманітність закусок до пива, таранка (таранька) є, мабуть, найпоширенішою та найсмачнішою закускою

Інгредієнти:

  • таранка свіжа - 1 кг
  • сіль - 300-400 г
  • оцет столовий (на 3 літри води) - 25 мілілітрів

Покрокове приготування таранки:

  • перед тим як ми готуватимемо таранку до засолювання, промиємо її з лускою під проточною холодною водою від слизу
  • після цього перекладаємо рибну тушку на обробну дошку 
  • за допомогою кухонного ножа робимо надріз уздовж черевця риби від нижнього заднього плавця до зябер
  • вручну виймаємо всі нутрощі 
  • дуже ретельно промиваємо випатрану рибу від згустків крові і шматочків нутрощів, що залишилися
  • якщо риба маленьких розмірів, її потрошити не обов'язково
  • велику рибу краще випатрати
  • тепер можете очистити рибу від луски (за бажанням)
  • викладаємо рибну тушку у велику миску або раковину, наповнену холодною водою, щоб рибна луска не розліталася убік і, скориставшись кухонним ножем або спеціальним рибним ножем, очищаємо таранку
  • риб'ячу голову видаляти не потрібно
  • якщо риба великих розмірів, після – перекладаємо її на обробну дошку і робимо поздовжній розріз по спині тушки для того, щоб риба краще просолилася
  • рибу щедро натираємо сіллю, особливо ретельно в районі голови та зябер
  • найкраще засолювати рибу в емальованому або з нержавіючої сталі посуді
  • беремо каструлю і на дно насипаємо шар солі, завтовшки приблизно 5-7 мм
  • викладаємо на дно ємності перший шар таранки
  • слідкуємо за тим, щоб тушки щільно лежали одна біля одної, але не налягали одна на одну
  • уклавши перший рибний шар, рівномірно насипаємо на нього сіль
  • товщина сольового покриву має бути близько 10 мм
  • потім зверху на перший шар викладаємо другий шар риби 
  • знову насипаємо на нього сіль
  • цей процес повторюється до того часу, доки закінчиться вся риба
  • коли вся таранка укладена в ємність, зверху посуд накриваємо кришкою, яка по радіусу менша за радіус каструлі для того, щоб кришка дуже щільно стикалася із засоленою рибою, а зверху на неї викладаємо вантаж
  • тепер ємність ставимо у прохолодне місце, найкраще в холодильник
  • якщо ви засолюєте рибу взимку, тоді посуд можна поставити на балкон, головне, щоб на неї не потрапляли прямі сонячні промені
  • на засолювання риби може піти 1-2 дні, якщо таранка дрібна
  • якщо тушки середніх розмірів, засолювання займає 3-4 дні
  • якщо риба великих розмірів, тоді процес засолювання збільшиться до 7-14 днів
  • риба пустить сік, який потрібно періодично зливати. Коли буде припинено виділення рідини, значить риба вже просолилася і можна приступати до завершального етапу - сушіння таранки
  • перед сушінням рибу дістаємо з каструлі 
  • добре кілька разів прополіскуємо в мисці із чистою водою
  • після цього знову набираємо в ємність чистої води та замочуємо таранку на 2-3 години
  • після цього часу дістаємо рибу з ємності та перекладаємо в миску, наповнену чистою водою, попередньо наливши в рідину оцет з розрахунку: на 3 літри води - 25 мілілітрів оцту
  • потім рибні тушки дістаємо із розчину 
  • нанизуємо на шпагат або тонкий сталевий дріт
  • можна використовувати і волосінь
  • перед вивішуванням таранки надламаємо їй зябра, щоб вони швидше висохли, а якщо риба велика, то на розрізаному череві поставимо розпірки з сірників необхідно нанизувати рибу через одні отвори
  • вивішувати рибу вниз головою я не рекомендую, тому що в такому положенні з неї витече весь сік, і вона стане дуже жорсткою та несмачною
  • нанизавши рибу, вивішуємо її в добре провітрюване місце, але далеко від прямих сонячних променів
  • дуже важливо перед сушінням, рибу накрити 2-3 шарами марлі або москітною сіткою
  • перші 3-4 дні, доки риба підсохне, вона специфічно пахне. Це звичайний процес
  • після цього часу запах поступово зникне, а наприкінці тижня з'явиться приємний аромат
  • якщо ви любите в'ялену таранку, її можна знімати з дроту. А ті, хто надає перевагу більш засушеній рибі, необхідно почекати ще 4-7 днів.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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