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Таранька: готуємо самотужки вдома до пива
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Незважаючи на різноманітність закусок до пива, таранка (таранька) є, мабуть, найпоширенішою та найсмачнішою закускою
Інгредієнти:
- таранка свіжа - 1 кг
- сіль - 300-400 г
- оцет столовий (на 3 літри води) - 25 мілілітрів
Покрокове приготування таранки:
- перед тим як ми готуватимемо таранку до засолювання, промиємо її з лускою під проточною холодною водою від слизу
- після цього перекладаємо рибну тушку на обробну дошку
- за допомогою кухонного ножа робимо надріз уздовж черевця риби від нижнього заднього плавця до зябер
- вручну виймаємо всі нутрощі
- дуже ретельно промиваємо випатрану рибу від згустків крові і шматочків нутрощів, що залишилися
- якщо риба маленьких розмірів, її потрошити не обов'язково
- велику рибу краще випатрати
- тепер можете очистити рибу від луски (за бажанням)
- викладаємо рибну тушку у велику миску або раковину, наповнену холодною водою, щоб рибна луска не розліталася убік і, скориставшись кухонним ножем або спеціальним рибним ножем, очищаємо таранку
- риб'ячу голову видаляти не потрібно
- якщо риба великих розмірів, після – перекладаємо її на обробну дошку і робимо поздовжній розріз по спині тушки для того, щоб риба краще просолилася
- рибу щедро натираємо сіллю, особливо ретельно в районі голови та зябер
- найкраще засолювати рибу в емальованому або з нержавіючої сталі посуді
- беремо каструлю і на дно насипаємо шар солі, завтовшки приблизно 5-7 мм
- викладаємо на дно ємності перший шар таранки
- слідкуємо за тим, щоб тушки щільно лежали одна біля одної, але не налягали одна на одну
- уклавши перший рибний шар, рівномірно насипаємо на нього сіль
- товщина сольового покриву має бути близько 10 мм
- потім зверху на перший шар викладаємо другий шар риби
- знову насипаємо на нього сіль
- цей процес повторюється до того часу, доки закінчиться вся риба
- коли вся таранка укладена в ємність, зверху посуд накриваємо кришкою, яка по радіусу менша за радіус каструлі для того, щоб кришка дуже щільно стикалася із засоленою рибою, а зверху на неї викладаємо вантаж
- тепер ємність ставимо у прохолодне місце, найкраще в холодильник
- якщо ви засолюєте рибу взимку, тоді посуд можна поставити на балкон, головне, щоб на неї не потрапляли прямі сонячні промені
- на засолювання риби може піти 1-2 дні, якщо таранка дрібна
- якщо тушки середніх розмірів, засолювання займає 3-4 дні
- якщо риба великих розмірів, тоді процес засолювання збільшиться до 7-14 днів
- риба пустить сік, який потрібно періодично зливати. Коли буде припинено виділення рідини, значить риба вже просолилася і можна приступати до завершального етапу - сушіння таранки
- перед сушінням рибу дістаємо з каструлі
- добре кілька разів прополіскуємо в мисці із чистою водою
- після цього знову набираємо в ємність чистої води та замочуємо таранку на 2-3 години
- після цього часу дістаємо рибу з ємності та перекладаємо в миску, наповнену чистою водою, попередньо наливши в рідину оцет з розрахунку: на 3 літри води - 25 мілілітрів оцту
- потім рибні тушки дістаємо із розчину
- нанизуємо на шпагат або тонкий сталевий дріт
- можна використовувати і волосінь
- перед вивішуванням таранки надламаємо їй зябра, щоб вони швидше висохли, а якщо риба велика, то на розрізаному череві поставимо розпірки з сірників необхідно нанизувати рибу через одні отвори
- вивішувати рибу вниз головою я не рекомендую, тому що в такому положенні з неї витече весь сік, і вона стане дуже жорсткою та несмачною
- нанизавши рибу, вивішуємо її в добре провітрюване місце, але далеко від прямих сонячних променів
- дуже важливо перед сушінням, рибу накрити 2-3 шарами марлі або москітною сіткою
- перші 3-4 дні, доки риба підсохне, вона специфічно пахне. Це звичайний процес
- після цього часу запах поступово зникне, а наприкінці тижня з'явиться приємний аромат
- якщо ви любите в'ялену таранку, її можна знімати з дроту. А ті, хто надає перевагу більш засушеній рибі, необхідно почекати ще 4-7 днів.
Смачного!
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