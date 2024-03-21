Традиційний ханум: рецепт смачної та оригінальної страви

Ханум - це традиційна страва, що походить з країн Центральної Азії, таких як Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан та інші. Вона вражає своєю неповторною текстурою та багатим смаком. Цей рулет із тіста зазвичай має начинку з дрібно нарізаного м'яса, часто баранини або ягняти, а також овочів, таких як картопля, гарбуз та інші.

Готуючи ханум, тісто розкочується дуже тоненько, потім його заповнюють начинкою з м'яса та овочів. Після цього його скручують у великий рулет та перекладають у спеціальну пароварку, яку називають манти-каскан або мантоварка.. Ця страва часто подається гарячою, прикрашена зеленою цибулею або кропом, чудово смакує самостійно, так і з різними гарнірами.

Ханум - дуже поживна страва, яка є популярною не лише в Азії, але і серед поціновувачів смачної та оригінальної їжі у всьому світі.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 250 г

сіль - 1 ч. л.

яйце куряче - 1 шт.

вода - 100-120 мл

Для начинки:

цибуля ріпчаста - 1 шт.

фарш м'ясний – 300 г

соняшникова олія - 20 мл

сіль, спеції – до смаку

Для засмажки:

цибуля ріпчаста - 1 шт.

солодкий перець - 2 шт.

помідор - 3 шт.

вода - 200 мл

соняшникова олія

капуста – 100-200 г

сіль, спеції – до смаку

Ханум – рецепт приготування покроково:

У посудину пересіюємо через сито борошно, додаємо сіль, яйце та воду. Спочатку перемішуємо виделкою, потім починаємо вимішувати тісто руками. Накриваємо посудину з тістом поліетиленовою плівкою та ставимо в тепле місце на 15-20 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. Цибулю очисть та наріжте кубиком, додайте до неї фарш, сіль, спеції та олію. Все добре вимісіть руками та поки відкладіть в сторону. Для засмажки спочатку очисть від шкірки цибулю та моркву, а солодкий перець – від серединки. Цибулю наріжте півкільцями, солодкий перець та помідори – кубиком, а капусту - нашинкуйте тоненько. Розігрійте сковорідку з олією на плиті та почніть смажити цибулю. Через 2-3 хвилини додайте капусту, потім ще через декілька хвилин - солодкий перець та помідори. Тушкуйте приблизно 5 хвилин, потім додайте сіль, перець та трохи води. Закрийте сковорідку кришкою та продовжуйте тушкувати ще 5 хвилин. Припиліть кухонну поверхню борошном та розкачайте тісто в дуже тонкий пласт (воно повинно майже просвічуватись). Змастіть поверхню тіста рослинною олією та рівномірно розкладіть начинку. Скрутіть тісто рулетом, защипніть весь шов та притисніть краї. Сковорідку зі засмажкою знову поставте на вогонь, а зверху викладіть м'ясний рулет. Після закипання тушкуйте 40 хвилин під закритою кришкою. Готовий ханум разом із засмажкою можна викласти на велику тарілку та розрізати на порційні шматочки.

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Ханум - класичний рецепт на пару

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 300 г

сіль - 1 ч. л.

яйце куряче - 1 шт.

вода (кімнатної температури) - 100-130 мл

Для начинки:

фарш м'ясний – 400 г

цибуля ріпчаста - 2 шт.

картопля – 700 г

соняшникова олія - 50 мл

кмин – 1 ч. л.

приправа для м'яса – 1 ст. л.

сіль та чорний перець – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати ханум:

У посудину пересіюємо через сито борошно, додаємо сіль, яйце та воду. Спочатку перемішуємо ложкою, потім починаємо вимішувати тісто руками до однорідності. Накриваємо посудину з тістом поліетиленовою плівкою та ставимо в тепле місце на 15-20 хвилин. Картоплю та цибулю очищаємо від шкірки. Картоплю, м'ясо та цибулю ріжемо маленькими кубиками. До овочів та м'яса додаємо кмин, приправу, сіль та чорний перець. Все добре перемішуємо та наливаємо ще олію. Тісто розділіть на дві частини. Припиліть кухонну поверхню борошном та розкачайте спочатку дуже тоненько один шматочок тіста. Змастіть поверхню тіста рослинною олією та рівномірно розкладіть половину начинки. Скрутіть тісто рулетом, защипніть весь шов та притисніть краї. Те саме робимо з другим шматочком тіста. Два яруси манти-каскан (спеціальної пароварки) добре змащуємо олією, перекладаємо кожен ханум на окремий ярус (якщо у вас пароварка одноярусна, тоді готуємо по черзі). Змащуємо олією ще м'ясні рулети. Готуємо страву на пару протягом 45 хвилин. Смачного!

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