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Тушкована капуста з м'ясом: два ситні та прості рецепти

6 березня, 2024 середа
18:40
рецепти Тушкована капуста з м'ясом

Ідеальна страва для смачного обіду або вечері – це тушкована капуста з м'ясом. Поєднання капусти та ніжного м'яса дуже популярне та водночас надзвичайно просте

Українська кухня відома своєю ситною та смачною їжею, яка вирізняється різноманітністю смаків та технік приготування. Однією з таких популярних і простих страв є тушкована капуста з м'ясом. Ці звичайні продукти чудово поєднуються, створюючи феєрію смаку. У цій статті ми розглянемо два варіанти рецептів тушкованої капусти з м'ясом, які допоможуть вам поринути у світ гастрономічної насолоди, не витрачаючи багато часу на приготування.

Тушкована капуста з м'ясом

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста – 1,5 кг
  • м'ясо (свинина або яловичина) – 500 г
  • цибуля – 2 шт.
  • морква – 1 шт.
  • томатна паста – 50 г
  • лавровий лист – 3 шт.
  • вода – 150 мл (100 мл гарячої + 50 мл холодної)
  • цукор – 25 г
  • соняшникова олія – до смаку
  • сіль, перець чорний мелений та приправи – до смаку

Покроковий рецепт приготування

  1. Підготуйте овочі. Спочатку все добре промийте та очистіть, де це необхідно. Капусту нашинкуйте, моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте крупними кубиками.
  2. М'ясо наріжте невеликими шматочками.
  3. У каструлю наливаємо олію та ставимо на вогонь, а коли вона нагріється, починаємо смажити м'ясо.
  4. Щойно м'ясо підрум'яниться, додаємо цибулю, через 3-5 хвилин додаємо ще моркву.
  5. Коли всі овочі підсмажаться, можна додавати лаврові листочки, сіль та 150 мл води. Все добре перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 10-15 хвилин на середньому вогні.
  6. Потім додаємо до м'яса з овочами томатну пасту й капусту. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо ще 10 хвилин.
  7. Додаємо до каструлі спеції, цукор і тушкуємо вже до повної готовності капусти, періодично помішуючи.  Готово!

Фото: Pinterest

Тушкована квашена капуста з м'ясом

Інгредієнти

  • капуста квашена – 0,5 кг
  • м'ясо – 500 г
  • сік томатний – 1 склянка
  • вода гаряча – 1 склянка
  • соняшникова олія – 3 ст. л.
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • томатна паста – 50 г
  • лавровий лист – 2 шт.
  • помідор – 2-3 шт.
  • пластівці солодкого перцю (приправа) - 1 ч. л.
  • паприка солодка – 0,5 ч. л.
  • сухий часник – 1 ч. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • сіль та чорний перець — до смаку

Покроковий рецепт приготування

  1. Спочатку всі овочі добре промийте та очистіть шкірку, де це необхідно. Капусту нашинкуйте, моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а помідори - кубиками.
  2. М'ясо наріжте невеликими шматочками.
  3. У високу сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь, коли вона нагріється, починаємо смажити м'ясо. Щойно м'ясо підрум'яниться, додаємо цибулю, через 3-5 хвилин додаємо ще моркву, сіль та перець. Через 3-4 хвилини наливаємо склянку води, додаємо пластівці солодкого перцю. Накриваємо кришкою, робимо невеликий вогонь і тушкуємо 30 хвилин.
  4. Через пів години додаємо до страви квашену капусту, помідори, сік, сухий часник, паприку, цукор та лавровий лист. Все добре перемішуємо та продовжуємо тушкувати ще 30 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Куштуємо страву на сіль, якщо все добре, тоді вимикаємо вогонь та насолоджуємось.

Смачного!

Фото: Pinterest

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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