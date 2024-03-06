Тушкована капуста з м'ясом: два ситні та прості рецепти
Ідеальна страва для смачного обіду або вечері – це тушкована капуста з м'ясом. Поєднання капусти та ніжного м'яса дуже популярне та водночас надзвичайно просте
Українська кухня відома своєю ситною та смачною їжею, яка вирізняється різноманітністю смаків та технік приготування. Однією з таких популярних і простих страв є тушкована капуста з м'ясом. Ці звичайні продукти чудово поєднуються, створюючи феєрію смаку. У цій статті ми розглянемо два варіанти рецептів тушкованої капусти з м'ясом, які допоможуть вам поринути у світ гастрономічної насолоди, не витрачаючи багато часу на приготування.
Тушкована капуста з м'ясом
Інгредієнти:
- білокачанна капуста – 1,5 кг
- м'ясо (свинина або яловичина) – 500 г
- цибуля – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- томатна паста – 50 г
- лавровий лист – 3 шт.
- вода – 150 мл (100 мл гарячої + 50 мл холодної)
- цукор – 25 г
- соняшникова олія – до смаку
- сіль, перець чорний мелений та приправи – до смаку
Покроковий рецепт приготування
- Підготуйте овочі. Спочатку все добре промийте та очистіть, де це необхідно. Капусту нашинкуйте, моркву натріть на великій тертці, а цибулю наріжте крупними кубиками.
- М'ясо наріжте невеликими шматочками.
- У каструлю наливаємо олію та ставимо на вогонь, а коли вона нагріється, починаємо смажити м'ясо.
- Щойно м'ясо підрум'яниться, додаємо цибулю, через 3-5 хвилин додаємо ще моркву.
- Коли всі овочі підсмажаться, можна додавати лаврові листочки, сіль та 150 мл води. Все добре перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 10-15 хвилин на середньому вогні.
- Потім додаємо до м'яса з овочами томатну пасту й капусту. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо ще 10 хвилин.
- Додаємо до каструлі спеції, цукор і тушкуємо вже до повної готовності капусти, періодично помішуючи. Готово!
Фото: Pinterest
Тушкована квашена капуста з м'ясом
Інгредієнти
- капуста квашена – 0,5 кг
- м'ясо – 500 г
- сік томатний – 1 склянка
- вода гаряча – 1 склянка
- соняшникова олія – 3 ст. л.
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- томатна паста – 50 г
- лавровий лист – 2 шт.
- помідор – 2-3 шт.
- пластівці солодкого перцю (приправа) - 1 ч. л.
- паприка солодка – 0,5 ч. л.
- сухий часник – 1 ч. л.
- цукор – 2 ст. л.
- сіль та чорний перець — до смаку
Покроковий рецепт приготування
- Спочатку всі овочі добре промийте та очистіть шкірку, де це необхідно. Капусту нашинкуйте, моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте півкільцями, а помідори - кубиками.
- М'ясо наріжте невеликими шматочками.
- У високу сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь, коли вона нагріється, починаємо смажити м'ясо. Щойно м'ясо підрум'яниться, додаємо цибулю, через 3-5 хвилин додаємо ще моркву, сіль та перець. Через 3-4 хвилини наливаємо склянку води, додаємо пластівці солодкого перцю. Накриваємо кришкою, робимо невеликий вогонь і тушкуємо 30 хвилин.
- Через пів години додаємо до страви квашену капусту, помідори, сік, сухий часник, паприку, цукор та лавровий лист. Все добре перемішуємо та продовжуємо тушкувати ще 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Куштуємо страву на сіль, якщо все добре, тоді вимикаємо вогонь та насолоджуємось.
Смачного!
Фото: Pinterest
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