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Тушкована свинина: рецепти ніжного та соковитого м'яса

24 травня, 2024 п'ятниця
10:34
рецепти Тушкована свинина

Як тушити свинину так, щоб м'ясо вийшло ніжним та соковитим, знає не кожна господиня. Однак, потрібно лише трохи терпіння і хороший рецепт, щоб отримати смачну та корисну страву

Зміст

Тушкована свинина — це не тільки смачна, але й поживна страва, яка може принести користь організму. Завдяки тривалому готуванню на повільному вогні, свинина стає ніжною, соковитою та легко засвоюється.

Свинина є відмінним джерелом повноцінного білка, який необхідний для росту і відновлення м'язів, підтримки імунної системи та інших функцій організму. Білок також сприяє відчуттю ситості та забезпечує енергією надовго.

Таке м'ясо зберігає всі свої соки, насичується ароматами різноманітних спецій та овочів під час готування, що дозволяє створити багатий і насичений смак.

Тушкована свинина чудово поєднується з багатьма гарнірами, такими як картопля, рис, паста або овочі. Це робить її ідеальною стравою для будь-якого прийому їжі — від сімейного обіду до святкової вечері. Крім того, її приготування не вимагає спеціальних кулінарних навичок чи складного обладнання.

Тушкована свинина

Інгредієнти:

  • свинина – 600 г
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • паприка – 2 ст. л.
  • борошно пшеничне - 1-1.5 ст. л.
  • перець чорний мелений - 1/3 ст. л.
  • сіль - до смаку
  • соняшникова олія – 3 ст. л.
  • вода питна

Покроковий рецепт, як тушити свинину:

  1. Цибулю очистіть від шкірки та наріжте півкільцями.
  2. М'ясо промийте під проточною водою та наріжте шматочками середнього розміру. Зверху присипте його борошном.
  3. Добре розігрійте сковорідку з олією та викладіть шматочки м'яса. Смажте до рум'яної скоринки зі всіх сторін на середньому вогні. Потім перекладіть м'ясо в будь-яку посудину.
  4. Налийте в сковорідку ще трохи олії та просмажте цибулю до рум'яності. Додайте до цибулі паприку, сіль, перець, просмажене м'ясо та налийте воду. Рідина має покривати м'ясо.
  5. Тушкуйте страву на невеликому вогні до готовності м'яса (приблизно півтори години). Присипте свіжою зеленню та подавайте до столу. Смачного!

Фото: Pinterest

Тушковане м'ясо свинини з морквою та цибулею

Інгредієнти:

  • свинина - 700 г
  • цибуля ріпчаста - 1-2 шт.
  • морква - 1 шт.
  • часник - 3-4 зубчика
  • томатна паста - 70 г
  • борошно пшеничне - 1 ст. л.
  • вода – 600-700 мл
  • сіль - 1 ч. л.
  • спеції для м’яса – до смаку
  • перець чорний - дрібка
  • олія соняшникова - 30 мл

Тушкована свинина – рецепт приготування покроково:

  1. Цибулю, моркву та часник очистіть від шкірки. Цибулю наріжте півкільцями, моркву – тонкими пластинками, а часник – дуже дрібно.
  2. М'ясо промийте під проточною водою та наріжте шматочками середнього розміру.
  3. Добре розігрійте сковорідку з олією та викладіть шматочки м'яса. Обсмажуйте їх протягом 5 хвилин до рум'яної скоринки зі всіх сторін на великому вогні.
  4. Додайте до м'яса цибулю та моркву, смажте на середньому вогні під кришкою ще приблизно 10 хвилин.
  5. Потім додайте до страви сіль, перець, спеції та томатну пасту. Все добре перемішайте та дайте продуктам просмажитись так ще декілька хвилин.
  6. Залийте страву водою так, щоб вона покривала м'ясо. Тушкуйте під закритою кришкою м'ясо протягом однієї години.  
  7. Через годину додайте до страви часник та борошно, добре перемішайте. Протушкуйте м'ясо ще протягом 15 хвилин та спробуйте на готовність. Подавайте з гарніром або овочами. Смачного!

Фото: Pinterest


 
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