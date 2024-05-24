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Варення з кульбаби з апельсинами та лимонним соком: смачне, запашне, корисне
Є два варіанти: або промити кульбаби водою, або ще раз ретельно перебрати руками. Мити не бажано, тому що змивається пилок, у якому багато користі. Як чинити – вирішуйте самі
Зміст
Інгредієнти для варення з кульбаби:
- Квіти кульбаби (розкриті, жовті, без стебел) – 0,5 кг
- Цукор - 1,5 кг
- Апельсини – 4 шт.
- Лимони – 2 шт.
Покроковий рецепт - Варення з кульбаб з апельсинами та лимонним соком
- Апельсини потрібно добре вимити, розрізати на четвертинки та кожну з них нарізати тонкими скибочками
- Складіть кульбаби та апельсини у велику каструлю з нержавіючої сталі
- Залийте трьома літрами води та поставте на вогонь
- Після закипання суміш проваріть одну годину на середньому вогні, при знятій кришці
- Відвар потрібно процідити через дрібне сито, або застелити звичайний друшляк двома шарами марлі та процідити через неї
- Макуху з кульбаб і апельсинів, що залишилася в марлі, трохи відтисніть, придавлюючи ложкою
- Додаємо цукор
- Додаємо сік двох лимонів і проварюємо варення з кульбаб ще годину без кришки
- Варення стає прозорим, потім помітно темніє і набуває приємного запаху
- Наперед потрібно підготувати банки (простерилізувати їх із кришками)
- Готове гаряче варення розлити гарячими банками
- Закупорюємо і залишаємо варення з кульбаб остигати під рушниками.
Смачного!
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