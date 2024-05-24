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Головна рецепти Варення з кульбаби з апельсинами та лимонним соком: смачне, запашне, корисне

Варення з кульбаби з апельсинами та лимонним соком: смачне, запашне, корисне

24 травня, 2024 п'ятниця
15:25
рецепти варення з кульбаби

Є два варіанти: або промити кульбаби водою, або ще раз ретельно перебрати руками. Мити не бажано, тому що змивається пилок, у якому багато користі. Як чинити – вирішуйте самі

Зміст

Інгредієнти для варення з кульбаби:

  • Квіти кульбаби (розкриті, жовті, без стебел) – 0,5 кг
  • Цукор - 1,5 кг
  • Апельсини – 4 шт.
  • Лимони – 2 шт.

Покроковий рецепт - Варення з кульбаб з апельсинами та лимонним соком

  • Апельсини потрібно добре вимити, розрізати на четвертинки та кожну з них нарізати тонкими скибочками
  • Складіть кульбаби та апельсини у велику каструлю з нержавіючої сталі 
  • Залийте трьома літрами води та поставте на вогонь
  • Після закипання суміш проваріть одну годину на середньому вогні, при знятій кришці
  • Відвар потрібно процідити через дрібне сито, або застелити звичайний друшляк двома шарами марлі та процідити через неї
  • Макуху з кульбаб і апельсинів, що залишилася в марлі, трохи відтисніть, придавлюючи ложкою
  • Додаємо цукор
  • Додаємо сік двох лимонів і проварюємо варення з кульбаб ще годину без кришки
  • Варення стає прозорим, потім помітно темніє і набуває приємного запаху
  • Наперед потрібно підготувати банки (простерилізувати їх із кришками)
  • Готове гаряче варення розлити гарячими банками
  • Закупорюємо і залишаємо варення з кульбаб остигати під рушниками.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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