Запіканка із кисломолочного сиру: два найсмачніші рецепти
Сирні запіканки в духовці – це справжня насолода. Поживний кисломолочний сир, ніжна текстура та неймовірний аромат, відмовитися від шматочка просто неможливо
Запіканка із кисломолочного сиру - це смачна та ніжна страва, яка завжди радує своїм неповторним смаком. Запіканки в духовці відомі своєю простотою у приготуванні та чудовим поєднанням інгредієнтів.
У цій статті ми розглянемо два найсмачніші рецепти, які не лише здивують вас своїм смаком, а й стануть улюбленими для сніданку, обіду чи вечері.
Сирна запіканка в духовці
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 500 г
- яйця курячі – 4 шт.
- сметана 15-20% жирності – 100 г
- цукор – 150 г
- цукор ванільний – 10 г
- борошно – 60 г
- родзинки – 50-75 г
- вершкове масло – 25 г
- цукрова пудра – 1-2 ст. л. (для декору)
- сіль – ½ ч. л.
Запіканка – рецепт приготування покроково:
- Перетріть кисломолочний сир через сито, щоб він мав однорідну структуру.
- Промийте добре яйця та бережно відокремте жовтки від білків.
- До сиру додайте жовтки, приблизно половину зазначеної в рецепт кількості цукру, сметану, ванільний цукор, сіль та родзинки. Все ретельно перемішайте ложкою або лопаткою.
- До сирної маси пересійте через сито борошно, знову все перемішайте.
- До білків додайте дрібку солі та решту цукру. Збивайте міксером до пишності, маса має збільшитись приблизно вдвічі.
- Об'єднайте обережно лопаткою сирну масу та збиті білки.
- Форму для випікання змастіть розм'якшеним вершковим маслом. Сирну масу влийте у форму та розрівняйте.
- Випікайте запіканку у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 50 хвилин.
- Готову запіканку можна прикрасити цукровою пудрою. Смачного!
Фото: Господинька
Сирна запіканка на вечерю без борошна
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 500 г
- яйця курячі – 3 шт.
- цукор – 200 г
- ванільний цукор – дрібка
- сметана – 200 г
- манка – 100 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- сіль - ½ ч. л.
- цукрова пудра – 1-2 ст. л. (для декору)
- ягоди (за бажанням)
Покроковий рецепт, як зробити запіканку:
- У посудину насипте цукор, ванільний цукор, сіль та додайте яйця. Віничком збийте інгредієнти до однорідності та побіління маси. Потім додайте сметану та ще раз перемішайте.
- До яєчної маси додайте кисломолочний сир та манку з розпушувачем. За допомогою заглибного блендера добре перебийте масу до кремоподібного стану. Дайте настоятись 10-15 хвилин.
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером та влийте сирну масу. Зверху викладіть ягоди, наприклад, смородину або малину.
- Випікайте запіканку у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 50-60 хвилин.
- Після випікання запіканку можна прикрасити цукровою пудрою. Готово!
Фото: Freepik
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