Запіканка із кисломолочного сиру: два найсмачніші рецепти

Запіканка із кисломолочного сиру - це смачна та ніжна страва, яка завжди радує своїм неповторним смаком. Запіканки в духовці відомі своєю простотою у приготуванні та чудовим поєднанням інгредієнтів.

У цій статті ми розглянемо два найсмачніші рецепти, які не лише здивують вас своїм смаком, а й стануть улюбленими для сніданку, обіду чи вечері.

Сирна запіканка в духовці

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г

яйця курячі – 4 шт.

сметана 15-20% жирності – 100 г

цукор – 150 г

цукор ванільний – 10 г

борошно – 60 г

родзинки – 50-75 г

вершкове масло – 25 г

цукрова пудра – 1-2 ст. л. (для декору)

сіль – ½ ч. л.

Запіканка – рецепт приготування покроково:

Перетріть кисломолочний сир через сито, щоб він мав однорідну структуру. Промийте добре яйця та бережно відокремте жовтки від білків. До сиру додайте жовтки, приблизно половину зазначеної в рецепт кількості цукру, сметану, ванільний цукор, сіль та родзинки. Все ретельно перемішайте ложкою або лопаткою. До сирної маси пересійте через сито борошно, знову все перемішайте. До білків додайте дрібку солі та решту цукру. Збивайте міксером до пишності, маса має збільшитись приблизно вдвічі. Об'єднайте обережно лопаткою сирну масу та збиті білки. Форму для випікання змастіть розм'якшеним вершковим маслом. Сирну масу влийте у форму та розрівняйте. Випікайте запіканку у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 50 хвилин. Готову запіканку можна прикрасити цукровою пудрою. Смачного!

Фото: Господинька

Сирна запіканка на вечерю без борошна

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г

яйця курячі – 3 шт.

цукор – 200 г

ванільний цукор – дрібка

сметана – 200 г

манка – 100 г

розпушувач – 1 ч. л.

сіль - ½ ч. л.

цукрова пудра – 1-2 ст. л. (для декору)

ягоди (за бажанням)

Покроковий рецепт, як зробити запіканку:

У посудину насипте цукор, ванільний цукор, сіль та додайте яйця. Віничком збийте інгредієнти до однорідності та побіління маси. Потім додайте сметану та ще раз перемішайте. До яєчної маси додайте кисломолочний сир та манку з розпушувачем. За допомогою заглибного блендера добре перебийте масу до кремоподібного стану. Дайте настоятись 10-15 хвилин. Деко для випікання застеліть пергаментним папером та влийте сирну масу. Зверху викладіть ягоди, наприклад, смородину або малину. Випікайте запіканку у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 50-60 хвилин. Після випікання запіканку можна прикрасити цукровою пудрою. Готово!

Фото: Freepik