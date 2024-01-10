Запіканка з капусти в духовці: три цікаві рецепти

Капустяна запіканка дуже популярна в різних кухнях через свою простоту приготування та неймовірний смак. У цій статті ми пропонуємо три захопливі рецепти, які допоможуть вам створити смачну та ситну страву для всієї родини.

Запіканка з капусти в духовці

Інгредієнти:

яйця курячі – 3 шт.

майонез – 80 г

сметана – 80 г

борошно пшеничне - 50 г

розпушувач – ½ ч. л.

крохмаль - ½ ч. л.

капуста – 400 г

вершкове масло – 10 г

сіль – до смаку

зелень (кріп, петрушка) - пучок

сир твердий – 80 г

Покроковий рецепт приготування:

Капусту тонко нашаткувати за допомогою спеціальної тертки або ножем. Додати дрібку солі та добре пом'яти капусту руками. Зелень нарізаємо дрібно й пересипаємо до капусти. В іншій посудині збиваємо до однорідності яйця, сметану, майонез і борошно. Додаємо крохмаль з розпушувачем і сіль. Сир натираємо на буйній тертці. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Викладаємо на дно капусту та розподіляємо. Заливаємо яєчно-борошняною сумішшю, а зверху посипаємо сиром. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готово!

Фото: giverecipe.com

Капустяна запіканка з м'ясом у духовці

Інгредієнти:

капуста білокачанна - 500 г

яйця курячі - 2 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

морква - 1 шт.

філе куряче - 300 г

сметана - 50 г + 30 г (для змащування запіканки)

сир твердий – 50 г

соняшникова олія – 1 ч. л.

перець чорний мелений і сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Дрібно нашаткуйте капусту й додайте дрібку солі. Далі потрібно добре пом'яти капусту руками. Очищаємо моркву та цибулю. Моркву натираємо на буйній тертці, а цибулю ріжемо кубиками. Перекладаємо овочі до капусти. Куряче філе нарізаємо маленькими шматочками. Сир натираємо на дрібній тертці. Додаємо до капусти яйця, нарізане філе, сметану та перець мелений. Все добре перемішуємо й викладаємо в деко для випікання, яке попередньо змастили соняшниковою олією. Рівномірно розподіляємо запіканку, зверху змащуємо сметаною та посипаємо натертим сиром. Ставимо запіканку в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Даємо страві охолонути хвилин 10, потім можна розрізати й куштувати!

Фото: browniebites.net

Капустяна запіканка з сиром і грибами

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 1 кг

цибуля ріпчаста – 1-2 шт.

шампіньйони – 300-400 г

сметана – 250 г

вода – 50 мл

борошно пшеничне – 1 ст. л.

сир твердий – 100 г

сіль та спеції – до смаку

соняшникова олія – 3-4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Нарізаємо капусту великими кубиками. Ставимо каструлю з водою та дрібкою солі на вогонь. Після закипання додаємо капусту й варимо протягом 5-7 хвилин. Зливаємо воду, а капусту перекладаємо на друшляк. У посудину зі сметаною додаємо борошно, спеції, дрібку солі й наливаємо гарячу воду. Все добре перемішуємо. Цибулю й шампіньйони очищаємо та нарізаємо кубиками. Ставимо сковорідку з олією на вогонь, спочатку просмажуємо цибулю 3-5 хвилин, потім додаємо гриби та готуємо до готовності. Наливаємо сметанну суміш, тушкуємо до загущення соусу та вимикаємо вогонь. Сир натираємо на дрібній тертці. Форму для запікання змащуємо соняшниковою олією. Викладаємо рівномірно на дно капусту, потім грибний соус та присипаємо все натертим сиром. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Смачного!

Фото: Insanely Good Recipes