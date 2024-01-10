Запіканка з капусти в духовці: три цікаві рецепти
Запіканка з капусти - це прекрасний спосіб поєднати смак і користь в одній страві. Вона стане чудовим варіантом для поживного та легкого обіду або вечері
Капустяна запіканка дуже популярна в різних кухнях через свою простоту приготування та неймовірний смак. У цій статті ми пропонуємо три захопливі рецепти, які допоможуть вам створити смачну та ситну страву для всієї родини.
Запіканка з капусти в духовці
Інгредієнти:
- яйця курячі – 3 шт.
- майонез – 80 г
- сметана – 80 г
- борошно пшеничне - 50 г
- розпушувач – ½ ч. л.
- крохмаль - ½ ч. л.
- капуста – 400 г
- вершкове масло – 10 г
- сіль – до смаку
- зелень (кріп, петрушка) - пучок
- сир твердий – 80 г
Покроковий рецепт приготування:
- Капусту тонко нашаткувати за допомогою спеціальної тертки або ножем. Додати дрібку солі та добре пом'яти капусту руками.
- Зелень нарізаємо дрібно й пересипаємо до капусти.
- В іншій посудині збиваємо до однорідності яйця, сметану, майонез і борошно. Додаємо крохмаль з розпушувачем і сіль.
- Сир натираємо на буйній тертці.
- Форму для випікання змащуємо вершковим маслом. Викладаємо на дно капусту та розподіляємо. Заливаємо яєчно-борошняною сумішшю, а зверху посипаємо сиром.
- Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готово!
Фото: giverecipe.com
Капустяна запіканка з м'ясом у духовці
Інгредієнти:
- капуста білокачанна - 500 г
- яйця курячі - 2 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- філе куряче - 300 г
- сметана - 50 г + 30 г (для змащування запіканки)
- сир твердий – 50 г
- соняшникова олія – 1 ч. л.
- перець чорний мелений і сіль – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Дрібно нашаткуйте капусту й додайте дрібку солі. Далі потрібно добре пом'яти капусту руками.
- Очищаємо моркву та цибулю. Моркву натираємо на буйній тертці, а цибулю ріжемо кубиками. Перекладаємо овочі до капусти.
- Куряче філе нарізаємо маленькими шматочками.
- Сир натираємо на дрібній тертці.
- Додаємо до капусти яйця, нарізане філе, сметану та перець мелений. Все добре перемішуємо й викладаємо в деко для випікання, яке попередньо змастили соняшниковою олією. Рівномірно розподіляємо запіканку, зверху змащуємо сметаною та посипаємо натертим сиром.
- Ставимо запіканку в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин. Даємо страві охолонути хвилин 10, потім можна розрізати й куштувати!
Фото: browniebites.net
Капустяна запіканка з сиром і грибами
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 1 кг
- цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
- шампіньйони – 300-400 г
- сметана – 250 г
- вода – 50 мл
- борошно пшеничне – 1 ст. л.
- сир твердий – 100 г
- сіль та спеції – до смаку
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Нарізаємо капусту великими кубиками.
- Ставимо каструлю з водою та дрібкою солі на вогонь. Після закипання додаємо капусту й варимо протягом 5-7 хвилин. Зливаємо воду, а капусту перекладаємо на друшляк.
- У посудину зі сметаною додаємо борошно, спеції, дрібку солі й наливаємо гарячу воду. Все добре перемішуємо.
- Цибулю й шампіньйони очищаємо та нарізаємо кубиками. Ставимо сковорідку з олією на вогонь, спочатку просмажуємо цибулю 3-5 хвилин, потім додаємо гриби та готуємо до готовності. Наливаємо сметанну суміш, тушкуємо до загущення соусу та вимикаємо вогонь.
- Сир натираємо на дрібній тертці.
- Форму для запікання змащуємо соняшниковою олією. Викладаємо рівномірно на дно капусту, потім грибний соус та присипаємо все натертим сиром. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.
Смачного!
Фото: Insanely Good Recipes
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