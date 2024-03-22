Заправки до салатів: шість різноманітних рецептів

Щоб розкрити весь потенціал вашого салату, варто експериментувати з різноманіттям заправок. У цій статті ми поділимося з вами шістьма цікавими рецептами заправок, які зроблять ваші страви по-справжньому неперевершеними.

Заправка до салату з листя салату

Ця заправка чудово смакуватиме із різними зеленими салатами, навіть монопродуктовими (із листя салату, руколи, нашаткованої білокачанної капусти чи шпинату), тому ви обов'язково повинні її спробувати. Крім того, вона надзвичайно легко та швидко готується.

Інгредієнти:

яблучний оцет – 3.5 ст. л.

мед - 1 ч. л. (з гіркою)

гірчиця – 1.5 ч. л.

сіль - дрібка

соняшникова олія

приправа асафетида (за бажанням)

Рецепт приготування:

Якщо у вас зацукрований мед, тоді його варто спочатку розтопити на паровій бані або використати мікрохвильову піч.

У посудині змішайте вінчиком яблучний оцет, мед, гірчицю, сіль та приправу до однорідності. Потім додайте соняшникову олію та добре змішайте. Готово, все дуже просто та смачно.

Фото: Pinterest

Заправка до грецького салату

Грецький салат - це класична страва, яка популярна завдяки своїй свіжості, аромату та смаку. Одним з головних секретів неперевершеності цього салату є його заправка. Завдяки правильно підібраному поєднанню інгредієнтів, ця заправка надає страві смакової глибини та гармонії. Традиційно, вона досить проста, тому її легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

оливкова олія – 50 мл

лимонний сік - 1 ст. л.

сушений орегано (материнка) – дрібка

сіль та чорний мелений перець - дрібка

Рецепт приготування:

Вичавіть лимонний сік за допомогою пресу для цитрусових. У глибокій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік та сушений орегано. Все добре змішайте та залиште 10-15 хвилин, щоб інгредієнти розкрили свої смаки. Додайте до заправки сіль та перець до смаку та спробуйте. Не варто пересолювати, краще спочатку заправити салат, а потім у разі потреби додати ще солі.

Інколи до заправки додають ще чайну ложку винного оцту, щоб смак був більш насиченим та яскравим.

Заправка до салату з соєвим соусом

Заправка з соєвим соусом ідеально підходить для овочевих салатів, завдяки своєму насиченому солонувато-солодкому смаку. Вона прекрасно поєднується зі свіжими томатами, огірками, солодким перцем та зеленню, поєднуючи інгредієнти в одне ціле. Ця заправка чудово підкреслить природні смаки овочів і зробить ваш салат ще більш апетитним та привабливим.

Перш ніж додавати сіль в заправку, спочатку добре змішайте її із салатом, а вже потім за потреби додавайте ще солі.

Інгредієнти:

оливкова олія – 30 мл

соєвий соус – 30 мл

мед – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

сіль – до смаку

Рецепт приготування:

Якщо у вас зацукрований мед, тоді його варто спочатку розтопити на паровій бані або використати мікрохвильову піч. Вичавіть лимонний сік за допомогою пресу для цитрусових.

У мисці змішайте до однорідності соєвий соус, мед та лимонний сік. Додайте оливкову олію та знову добре перемішайте. Заправте салат та спробуйте на смак, якщо потрібно, додайте більше соєвого соусу або солі.

Фото: culinaryhill.com

Медово-гірчична заправка до салату

Ця заправка має цікавий баланс солодких, гострих та кислих нот, які чудово доповнюють один одного. Вона ідеально підходить для салатів зі свіжими овочами, зеленню, горішками та сиром, надаючи їм освіжаючий смак та аромат. Крім того, така заправка чудово смакує із м'ясними травами.

Інгредієнти:

олія соняшникова - 80 мл;

олія оливкова – 80 мл

гірчиця французька - 80 г

рідкий мед - 50 г

сік одного лайма

сіль та перець - до смаку

Рецепт приготування:

Вичавіть лайм за допомогою пресу для цитрусових. У посудині змішайте гірчицю, мед та сік лайму. Потім обережно наливайте суміш оливкової та соняшникової олії, постійно помішуючи вінчиком, щоб отримати однорідну консистенцію. Посоліть та поперчіть заправку до смаку.

Заправка для овочевих салатів "Зелене масло"

Ця освіжаюча та ароматна заправка додає салатам яскравого смаку зелених трав. Вона ідеально підходить для овочевих салатів з огірками, помідорами, перцем та іншими інгредієнтами.

Інгредієнти:

олія соняшникова – 200 г

базилік - 50 г

лимонний сік – 1 ст. л.

Рецепт приготування:

Вичавіть лимонний сік за допомогою пресу для цитрусових. Базилік промийте чистою водою, просушіть паперовими рушниками та наріжте крупно або просто розірвіть на шматочки руками.

У чашу заглибного блендера перекладіть базилік, додайте лимонний сік та олію. Ретельно подрібніть все блендером. Потім суміш можна процідити через сито або залишити так.

Фото: hellovegan.de

Заправка до салату "Ранч"

Ця заправка має досить ніжну текстуру, вона ідеально підходить для різних салатів та м'яса. Крім того, її можна використовувати в якості соусу для печеної картоплі або навіть домашньої шаурми.

Інгредієнти:

майонез – 50 г

кефір чи йогурт – 50 г

червона цибуля – ¼ шт.

петрушка – 4 гілочки

зелена цибуля – 2 стебла

часник – 1 зубчик

чорний перець та сіль – до смаку

Рецепт приготування:

Добре промийте овочі та зелень. Дрібно наріжте червону та зелену цибулю, петрушку, а часник пропустіть через прес. У посудині змішайте майонез, йогурт, нарізані овочі та зелень. Потім додайте сіль та перець, все добре перемішайте.

Смачного!