Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
Речник бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов наголосив, що Силам оборони потрібні люди, які хочуть воювати й звільняти окуповані Росією території України
Про це він заявив у етері Еспресо
"Ми зараз знаходимось у такій ситуації, коли кожен здоровий чоловік має взяти до рук зброю і йти захищати свою країну. Це вимога нашого часу і ситуації, в якій ми опинились. Якщо всі виїдуть за кордон і будуть тікати, то повертатись їм просто не буде куди. Захищати свою країну має бути вмотивованим вибором кожного українця", - пояснив Шевцов.
За словами Шевцова, Силам оборони потрібні мотивовані люди, які готові й хочуть нищити окупантів.
"На передовій нам не потрібні люди, які не хочуть воювати. Вони будуть тягарем для нас. Тому краще буде, якщо до лав ЗСУ будуть йти люди, які хочуть воювати і є вмотивованими нищити ворога. Концепція "Гвардії наступу" полягає в мобілізації мотивованих людей. Ми брали тільки тих людей, які хотіли воювати проти Росії. Ці люди мотивовані звільняти окуповані Росією території та нищити окупантів на нашій землі", - додав він.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
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