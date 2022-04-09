Речник Орбана заявив, що прем'єр Угорщини засуджує масові вбивства у Бучі

Про це повідомляє Telex.hu

За словами речника, Угорщина цілком підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на пошук винуватців кровопролиття.

Хаваші додав, що Орбан наголошував, що це війна, яку розпочали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія.



"Це спільна позиція ЄС, і Угорщина є частиною цієї позиції. І з усіх звірств, я вважаю, що всі вони мають бути розслідувані, (...) у будь-якому випадку цивільне населення має бути захищено будь-якою ціною, а жорстоке поводження з мирним населенням має бути засуджено, і такі випадки мають бути розслідувані. Ми хочемо незалежного та неупередженого розслідування", - підсумував речник прем'єра.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів Bild, що якийсь "глава уряду з ЄС" вимагав від нього "доказів", що події у Бучі не інсценовані.

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела запевняють, що цією людиною є прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "не бачить" звірств армії РФ у передмісті Києва, країни припинять співпрацю.