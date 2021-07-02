Речниця МЗС РФ запросила британського посла до окупованого Криму
Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що запрошує посла Великої Британії до Криму
Про це Захарова написала у Facebook.
Вона прокоментувала заяву посольства Британії в Україні.
Захарова заявила, що посол міг би потрапити на півострів "через новий аеропорт Сімферополя, поїздом або автомобілем Кримським мостом".
"Можна скористатися і водним транспортом, виключаючи есмінці", – заявила Захарова.
У посольстві поки не відреагували на заяву речниці МЗС Росії.
- Посольство в Києві напередодні матчу збірних України та Англії, висловило надію на те, що українські футболісти зможуть незабаром грати в Донецьку, а потім відпочивати в Криму.
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