Сподіваємося, що збірна України скоро знову зіграє в Донецьку, а потім відпочине в Криму, - посольство Британії перед матчем ЄВРО-2020
Посольство Великої Британії у Києві підтримали збірну України перед матчем у чвертьфіналі Євро-2020 з національною командою Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням Facebook Посольство Британії у Києві.
"Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі Євро-2020. Востаннє ми зустрічалися на Євро-2012 у Донецьку. Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти домашню гру перед натовпом своїх вболівальників у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму. Сполучене Королівство є партнером, другом та прихильником України у сферах безпеки, реформ та розвитку", - йдеться у дописі.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.
- Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.
- Водночас, півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.
- Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що команда Андрія Шевченка може виграти чемпіонат Європи.
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