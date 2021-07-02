Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням Facebook Посольство Британії у Києві.



"Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі Євро-2020. Востаннє ми зустрічалися на Євро-2012 у Донецьку. Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти домашню гру перед натовпом своїх вболівальників у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму. Сполучене Королівство є партнером, другом та прихильником України у сферах безпеки, реформ та розвитку", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.

Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.

Водночас, півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке заявив, що команда Андрія Шевченка може виграти чемпіонат Європи.

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".

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