Все вирішиться по пенальті: Фіналіст Євро-1988 назвав переможця матчу Україна - Англія
Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті
Про це повідомляє Footboom.
На його думку, основний час гри Україна - Англія завершиться уінчию 1:1, а у серії одинадцятиметрових переможе команда Андрія Шевченка.
"Думаю, збірна України в Римі не втратить шанс вперше в історії опинитися у півфіналі ЧЄ. Прогнозую, що ігровий час закінчиться з рахунком 1:1, а в серії пенальті Україна пройде далі", - сказав Кузнецов.
Він додав, що на таких турнірах слабких суперників не буває.
"Наразі футбол прогресує майже у всіх країнах, в цьому ми могли переконатися після завершення групової стадії і матчів плей-офф, які вже відбулися. З гонки вибули такі фаворити, як Франція, Португалія, Німеччина, Нідерланди", - нагадав Кузнецов, який у 1988 році дійшов до фіналу чемпіонату Європи разом зі збірною СРСР, яку тренував Валерій Лобановський.
58-річний Олег Кузнецов виступав за "Динамо" у 1983-1990 роках.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.
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