Можливо все: Шевченко поділився очікуваннями від матчу проти Англії на Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За словами Шевченка, збірна Англії - сильна команда з хорошими виконавцями і довгою лавою запасних.
"Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Англійцям неймовірно складно забити, але їхні сильні сторони не повинні нас лякати. Вони повинні нас мотивувати, тому що в футболі, як і в житті, можливо все. Будемо намагатися нав'язати англійцям те, що дасть нам можливість досягти позитивного результату", - сказав Шевченко.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.
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