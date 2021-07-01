Можливо все: Шевченко поділився очікуваннями від матчу проти Англії на Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За словами Шевченка, збірна Англії - сильна команда з хорошими виконавцями і довгою лавою запасних.

"Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Англійцям неймовірно складно забити, але їхні сильні сторони не повинні нас лякати. Вони повинні нас мотивувати, тому що в футболі, як і в житті, можливо все. Будемо намагатися нав'язати англійцям те, що дасть нам можливість досягти позитивного результату", - сказав Шевченко.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".