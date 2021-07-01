Тренер збірної Іспанії зробив сенсаційний прогноз на виступ України на Євро-2020

Про це він заявив на передматчевій пресконференції перед чвертьфіналом Євро-2020 проти Швейцарії, повідомляє Marca.

За словами Луїса Енріке, збірна України цілком здатна виграти Євро-2020.

"Подивіться на українців - це теж команда, яка може виграти турнір… Я свого часу добре відгукувався про Україну та її тренера. І подивіться, де вона зараз - серед восьми команд, які претендують на перемогу на чемпіонаті Європи", - сказав Луїс Енріке.

У чвертьфіналі Євро-2020 Іспанія 2 липня у Санкт-Петербурзі зіграє проти Швейцарії. Україна 3 липня у Римі зустрінеться з Англією.

Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.

Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.

Водночас, півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.

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