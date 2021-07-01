Євро-2020: Малиновський пояснив, чому Україні в грі з Англією вигідно бути "андердогом"

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Малиновського, збірній України буде легше грати проти Англії, враховуючи, що наша команда буде андердогом у цьому протистоянні.

"Так, Англія — фаворит нашого матчу, тож на неї буде більший тиск, ніж на нас. Англія - дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану та продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату", - запевнив Малиновський.

Він також додав, що не згоден із твердженням, що у збірної України вже немає завдань на Євро-2020, оскільки вона й так досягла багато.

"На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано", - сказав Малиновський.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, матч відбудеться 3 липня у Римі на "Стадіо Олімпіко".

Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.

Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.

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