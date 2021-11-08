Реформа містобудування: законопроєкт №5655 позбавляє архітекторів авторських прав, - Національна спілка архітекторів

Про це йдеться у сюжеті спеціально для програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.



У липні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5655 про реформу у сфері містобудування. Документ передбачає діджиталізацію документації та розділення повноважень центральних і місцевих органів влади та юридичних осіб.



Однак архітектурна спільнота дійшла висновку, що проєкт закону містить корупційні ризики та загрожує реформі децентралізації в Україні.



"Були прийняті в першому читанні дуже дискримінаційні положення, які позбавляють архітектора авторських, майнових та прав інтелектуальної власності, позбавляють архітектора впливу на те, як буде реалізовуватись розроблений ним проект", – сказала заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій.



Згідно із законопроєктом, усі права на інтелектуальну власність та проєктну документацію отримує замовник. Забудовник зможе змінювати архітектора скільки завгодно разів на одному об'єкті. Тобто, автор проєкту не зможе контролювати те, що побудують.



На думку архітекторів, цей законопроект може створити підґрунтя для корупції під час використання бюджетних коштів. Адже замовник може захотіти заощадити на заміні матеріалів чи на будівельних конструкціях.



"Поки що ми добилися тільки того, що нас чують, і ніби повертають частину тих наших прав, які були зафіксовані ще у законі про архітектурну діяльність від 1999 року", – сказав президент Національної спілки архітекторів України Олександр Чижевський.



Архітектори пропонують поправки до проєкту закону. На їхню думку, лише так ця реформа зробить ринок нерухомості більш прозорим і зрозумілим, а також підвищить інвестиційну привабливість.



"Або ми встигаємо до голосування в другому читанні зараз, або ми будемо переконувати в тому, щоб цей законопроєкт був відправлений на доопрацювання, була створена комісія із залученням інших учасників ринку, а саме і архітекторів, і представників громади", – сказав член Архітектурної палати НСАУ Олексій Шемотюк.



17 листопада законопроєкт планують обговорювати на профільному комітеті Ради. Напередодні, 16 листопада, Національна спілка архітекторів України проведе всеукраїнську мирну акцію протесту та пікетування державних адміністрацій по всіх обласних центрах.



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