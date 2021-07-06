"Регіон все ще перебуває між світлом і тінню": Меркель бачить шість країн Західних Балкан у ЄС

Про це повідомляє Радіо Свобода.



"В інтересах ЄС просувати цей процес", – заявила Меркель. Канцлер натякнула, що на регіон мають достатній вплив Китай та РФ.

Меркель заявила, що Німеччина надасть країнам 3 млн доз вакцини проти COVID-19.



За її словами, серед успіхів співпраці є зниження плати за мобільний роумінг для користувачів у всьому регіоні.

Меркель заявила, що регіон все ще перебуває між "світлом і тінню", маючи на увазі війну і її наслідки після розпаду Югославії в 1990-х роках. Зокрема, вона згадала складні відносини між Сербією і Косовом, внутрішні розлади в Боснії і Герцеговині та проблеми між Болгарією і Північною Македонією.



"Є багато причин, включаючи геостратегічні, чому це - частина Європи, і чому ми хочемо її членства в Євросоюзі", - сказала Меркель.

Словенія, яка перебрала головування в Раді ЄС, планує 6 жовтня провести зустріч із керівниками країн Західних Балкан.



"Ми сподіваємось, що до 6 жовтня зможемо досягти значних домовленостей з метою створення спільного ринку Західних Балкан", - зауважила Меркель.

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У конференції взяли участь глави урядів Сербії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.Країни перебувають на різних етапах інтеграції з ЄС. Чорногорія і Сербія є найбільш просунутими. Албанія і Північна Македонія очікують початку переговорів про приєднання, а Боснія і Герцеговина та Косово є країнами-кандидатами.