"Рекорд за 9 років": міжнародні резерви України становлять понад $30 млрд, - НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України у Facebook.



"Станом на 1 вересня міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 614,5 млн. Це рекордний обсяг за останні дев’ять років – більший показник був зафіксований лише у квітні 2012 року", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що поточний рівень міжнародних резервів є достатнім для виконання зобов’язань України.



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