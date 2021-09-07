"Рекорд за 9 років": міжнародні резерви України становлять понад $30 млрд, - НБУ
Міжнародні резерви України зросли до $31,6 млрд за підсумками серпня, це - дев’ятирічний максимум
Про це повідомила пресслужба Національного банку України у Facebook.
"Станом на 1 вересня міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 614,5 млн. Це рекордний обсяг за останні дев’ять років – більший показник був зафіксований лише у квітні 2012 року", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що поточний рівень міжнародних резервів є достатнім для виконання зобов’язань України.
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