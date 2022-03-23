Renault призупиняє роботу заводу у Москві
Рада директорів французького конгломерату Renault після критики щодо своєї роботи в РФ вирішила знову зупинити виробництво та роздумує над діями щодо частки в російському АвтоВАЗі.
Про це повідомила пресслужба компанії за підсумками засідання у середу, 23 березня, інформує Еспресо.TV
Зазначається, що виробництво на московському заводу відсьогодні припинено.
"Щодо своєї частки в АвтоВАЗі, Renault Group оцінює доступні варіанти з огляду на поточне середовище, та з урахуванням відповідального ставлення до своїх 45 000 співробітників у Росії", – йдеться у заяві.
Відзначимо, сьогодні, 23 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба публічно закликав світ відмовитися від продукції компанії Renault.
Напередодні стало відомо, що французький автовиробник Renault після паузи відновив роботу своїх заводів у Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія заявляла про призупинення виробництва авто у РФ, пославшись на логістичні проблеми.
Додамо, що на московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur і позашляховик Nissan Terrano. Renault залишався єдиним великим світовим автовиробником, який зберіг продаж та виробництво в Росії після вторгнення в Україну.
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