Про це повідомляє The Washington Post.

"Це недобросовісно, що республіканці в сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення було прийнято як частина NDAA палати представників і не повинно зазнавати нападів з боку правих або бути виключеним з остаточного законопроєкту", - сказав представник Демократичної партії, який брав участь у процесі.

Демократи хочуть, щоб Законом про дозвіл на національну оборону, міністерству юстиції дозволялося передавати яхти та інші активи на мільйони доларів від російських олігархів.

Джерела видання наголошують, що республіканці виступили проти положення у звіті конференції Закону про національну оборону (NDAA), яке б дозволяло Сполученим Штатам переказувати доходи від конфіскованого російського майна в Україну.

Демократи кажуть, що вилучення цього положення з пакета вартістю майже 840 мільярдів доларів підриває здатність адміністрації Байдена надавати допомогу економіці України. Республіканці кажуть, що це положення не було повністю перевірено відповідними комітетами.

19 жовтня лідер Республіканської партії палати представників Кевін Маккарті заявив, що республіканці готові відмовитися від допомоги США Україні наступного року, якщо вони здобудуть перемогу в проміжних виборах у Штатах. Фракція республіканців ставить під сумнів, що США варто втручатися у зовнішньополітичну діяльність.

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