Ресурсів, виділених у США на підтримку України, може вистачити на кілька місяців, – Кірбі

Про це у вівторок, 3 жовтня, заявив під час брифінгу у Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

Йдеться про обсяги допомоги Україні, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.

"Зважаючи на те, що в нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, ідеться, певно, про кілька місяців. Приблизно. Але причина, чого я обережний щодо цього, – все залежить від того, що відбувається на передовій, наскільки великі пакети допомоги, і яких спроможностей потребує Україна. З тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги", – зазначив Джон Кірбі.

Він додав, що у США є достатньо фінансових повноважень, аби задовольнити потреби України на полі бою трохи довше, але для того, щоб гарантувати безперервну підтримку, необхідно, щоб Конгрес діяв.

Кірбі зауважив, що програма президентських повноважень (PDA) – не набір чеків, а те, на яку суму є повноваження піти до запасів США і взяти необхідне обладнання з полиць.

"І пакети допомоги виділяють на різну суму, бо обладнання коштує Пентагону різні суми. Також треба брати до уваги повноваження Пентагону поповнити ці запаси. Зараз сума, на яку вони можуть замістити надане обладнання, суттєво менше, ніж сума, на яку вони можуть виділити допомоги", – сказав він.

Джон Кірбі окремо наголосив на важливості вчасно наданої допомоги, коли "українці проводять важкий контрнаступ, їхніх дітей продовжують виривати із лона їхніх родин, а зима швидко наближається". Адже, за його словами, перерва у підтримці навіть на короткий період часу може змінити все на полі бою.

"Не менш важливо й те, що втрата підтримки дозволить Путіну повірити, що він може протриматись довше, ніж ми. Ми дамо зрозуміти Путіну, що він теж помиляється в цьому, як і інші його припущення були помилковими протягом усієї війни", – додав Кірбі.

Чому виникли проблеми з наданням військової допомоги Україні від США

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом і Палатою представників конгресу Штатів. Це дало змогу уникнути так званого урядового шатдауну – стану, коли частина американського уряду не працює через те, що не ухвалено новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період.

Перед підписанням законопроєкту Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України. Він закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні. А Вранці 3 жовтня Байден провів телефонну розмову з лідерами союзних держав та Євросоюзу. Головною темою була подальша постійна підтримка України.

Поки Конгрес не розгляне запит на додаткове фінансування, США можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA). Згідно з нею озброєння постачають із власних складів США. Тобто в Пентагону залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою. Водночас для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилося 1,6 млрд доларів.

Водночас посол України у США Оксана Маркарова заявляла, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує постачанню зброї та обладнання, затвердженому раніше.

Тим часом 3 жовтня Палата представників усунула Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Наразі Конгрес, який має ухвалити повноцінний бюджет країни (де також передбачено гроші на підтримку України), заблокований, поки не буде обрано нового спікера.