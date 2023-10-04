Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ресурсів, виділених у США на підтримку України, може вистачити на кілька місяців, – Кірбі

Ресурсів, виділених у США на підтримку України, може вистачити на кілька місяців, – Кірбі

4 жовтня, 2023 середа
06:43
Війна з Росією Речник міністерства оборони США Джон Кірбі

Коштів, які на сьогодні виділені у США на підтримку України, може вистачити на кілька місяців, але це залежить від ситуації на фронті й від того, чого потребуватиме Київ

Про це у вівторок, 3 жовтня, заявив під час брифінгу у Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки". 

Йдеться про обсяги допомоги Україні, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.

"Зважаючи на те, що в нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, ідеться, певно, про кілька місяців. Приблизно. Але причина, чого я обережний щодо цього, – все залежить від того, що відбувається на передовій, наскільки великі пакети допомоги, і яких спроможностей потребує Україна. З тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги", – зазначив Джон Кірбі.

Він додав, що у США є достатньо фінансових повноважень, аби задовольнити потреби України на полі бою трохи довше, але для того, щоб гарантувати безперервну підтримку, необхідно, щоб Конгрес діяв. 

Кірбі зауважив, що програма президентських повноважень (PDA) – не набір чеків, а те, на яку суму є повноваження піти до запасів США і взяти необхідне обладнання з полиць. 

"І пакети допомоги виділяють на різну суму, бо обладнання коштує Пентагону різні суми. Також треба брати до уваги повноваження Пентагону поповнити ці запаси. Зараз сума, на яку вони можуть замістити надане обладнання, суттєво менше, ніж сума, на яку вони можуть виділити допомоги", – сказав він.

Джон Кірбі окремо наголосив на важливості вчасно наданої допомоги, коли "українці проводять важкий контрнаступ, їхніх дітей продовжують виривати із лона їхніх родин, а зима швидко наближається". Адже, за його словами, перерва у підтримці навіть на короткий період часу може змінити все на полі бою.

"Не менш важливо й те, що втрата підтримки дозволить Путіну повірити, що він може протриматись довше, ніж ми. Ми дамо зрозуміти Путіну, що він теж помиляється в цьому, як і інші його припущення були помилковими протягом усієї війни", – додав Кірбі.

Чому виникли проблеми з наданням військової допомоги Україні від США

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом і Палатою представників конгресу Штатів. Це дало змогу уникнути так званого урядового шатдауну – стану, коли частина американського уряду не працює через те, що не ухвалено новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. 

Перед підписанням законопроєкту Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України. Він закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні. А Вранці 3 жовтня Байден провів телефонну розмову з лідерами союзних держав та Євросоюзу. Головною темою була подальша постійна підтримка України.

Поки Конгрес не розгляне запит на додаткове фінансування, США можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA). Згідно з нею озброєння постачають із власних складів США. Тобто в Пентагону залишаються повноваження, щоб забезпечити термінові потреби України на полі бою. Водночас для поповнення власних запасів, із яких надсилають зброю Україні, на сьогодні залишилося 1,6 млрд доларів.

Водночас посол України у США Оксана Маркарова заявляла, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує постачанню зброї та обладнання, затвердженому раніше.

Тим часом 3 жовтня Палата представників усунула Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США. Наразі Конгрес, який має ухвалити повноцінний бюджет країни (де також передбачено гроші на підтримку України), заблокований, поки не буде обрано нового спікера.

США
допомога США Україні
Джон Кірбі
зброя для України
Читайте також:
Бен Воллес
2 жовтня, 2023 понедiлок
"Цю війну можна виграти": Воллес розповів, що може врятувати Путіна й чому Україна має посилити мобілізацію
Олексій Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
3 жовтня, 2023 вiвторок
СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 39.72
    Продаж 40.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 жовтня
07:23
ЗСУ
Сили оборони ведуть штурмові дії південніше від Бахмута й закріплюються на зайнятих рубежах, - Генштаб
07:09
Іран
Правозахисники заявили, що 16-річна іранська дівчина перебуває в комі після нападу поліції моралі
06:47
LinkedIn
LinkedIn впровадить штучний інтелект, щоб полегшити пошуки роботи
06:20
путін
Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW
06:04
У Молдові визнали діяльність проросійської партії "Шор" неконституційною
У Молдові суд допустив до виборів колишніх членів проросійської партії "Шор"
05:43
Анонс
"Шахтар", Ліга чемпіонів, Тарас Степаненко
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи 4 жовтня
05:35
КНДР
"Серйозна військово-політична провокація": Північна Корея розкритикувала США за те, що її назвали постійною загрозою
04:37
свічка
На війні загинув доброволець з Латвії, - ЗМІ
04:05
Оновлено
Венеція, ДТП з автобусом
У Венеції автобус упав з шляхопроводу: загинула щонайменше 21 людина. Серед жертв ідентифікували 5 українців
03:09
стрибки в висоту, легка атлетика
Іноземцям важко сприймати, що ми тут якісь заходи проводимо, а паралельно триває війна, - легкоатлетка Левченко
02:48
Сили оборони знищили 8 російських складів на Таврійському напрямку
01:52
Володимир Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 жовтня
01:23
Збірна України з волейболу
Збірна України з волейболу програла чемпіонам світу у відборі на Олімпіаду-2024
00:50
РАЕС
Міненерго спростувало російський фейк про проблеми з ядерним паливом на Рівненській АЕС
00:17
Ексклюзив
Михайло Федоров
Електронний реєстр військовозобов'язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров
00:16
Оновлено
Олександр Зінченко (праворуч), Ланс - Арсенал, Ліга чемпіонів
"Арсенал" із Зінченком програв "Лансу", Трубін пропустив від "Інтера", результати інших матчів Ліги чемпіонів
2023, вiвторок
3 жовтня
23:56
Кевін Маккарті
Маккарті відправили у відставку з посади спікера Палати представників США
23:21
НАТО, державний прапор України
"Тепер видно дно": у НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України
23:08
Україна - Євросоюз
Євросоюз у грудні оголосить про початок переговорів про вступ України, - Politico
22:24
Араїк Арутюнян
Азербайджан затримав трьох експрезидентів невизнаного Нагірного Карабаху, - ЗМІ
22:15
Хорватія
Міноборони України вимагає від компанії з Хорватії повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати
22:07
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант назвав умову вступу України до НАТО до завершення війни з РФ
21:12
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
В України є рік, щоб підготуватись до можливої зупинки допомоги від США, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
20:53
Віктор Циганков та Ніколо Барелла (ліворуч), Італія - Україна
Євро-2024: Ребров знайшов заміну травмованому лідеру збірної України Циганкову
20:42
Ексклюзив
Гроші
Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти
20:24
Аналітика
Сергій Згурець
Йде боротьба на ділянках фронту, які відкривають ЗСУ шлях на південь для перерізання суходільного коридору. Колонка Сергія Згурця
20:21
Джозеф Байден
Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами й закликав до постійної підтримки України
20:07
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На фронті за добу відбулося 26 боєзіткнень, ворог завдав 3 ракетні та 80 авіаударів
20:02
сміття
З 2030 року всі сміттєві полігони України мають відповідати екостандартам ЄС, - Міндовкілля
19:58
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Харків допомагає тримати весь наш Схід": Зеленський провів наради з відповідальними за місто і область
19:30
Ховав "товар" у рюкзаку доньки: в Одесі поліція вилучила у чоловіка майже 1,4 кг кокаїну
19:03
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 587 дня війни: функціональна поразка Чорноморського флоту РФ та доплати українським військовим
18:55
зерно, порт
Судна у рамках роботи тимчасового коридору для експорту зерна зайшли уже в три порти України
18:34
Названо дату виходу франко-української історичної драми SHTTL/ШТТЛ у кінотеатрах України
18:26
Київрада
Київрада закликає центральну владу не вилучати ПДФО з місцевих бюджетів
18:25
військовий
Київ збільшив допомогу на техніку для військових: додатково виділено 1,26 млрд грн
18:24
Анонс
Афіша Екуменічний форум
У Львові стартує Екуменічний соціальний тиждень: що у програмі
18:22
НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста
НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста
18:13
вугілля порт
ВАКС арештував майно трьох обвинувачених у справі "Роттердам+"
18:05
безпілотник, Франція, Антонов
ДП "Антонов" виготовлятиме безпілотники на базі французького дрона Aarok
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV