Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами й закликав до постійної підтримки України
Вранці 3 жовтня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами союзних держав та Євросоюзу для обговорення американської фінансової підтримки Україні
Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім.
Розмова була ініційована внаслідок нещодавнього ухвалення Конгресом США тимчасового законопроєкту про державні витрати, який не включав допомогу Україні.
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Учасниками розмови стали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелон, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.
Президент Польщі Анджей Дуда у Х (раніше Twitter) написав, що головною темою переговорів була ситуація в Україні. Байден закликав світових лідерів продовжувати допомогу. Президент Польщі заявив, що країна налаштована підтримати Україну.
"Я представив ситуацію в Польщі – ми одна з ключових країн, коли йдеться про допомогу Україні. Президент Байден наголосив на нашій розумній поведінці перед лицем провокацій, з якими ми стикаємося з білоруської сторони. Він підкреслив, що ми можемо бути впевнені в підтримці НАТО в таких ситуаціях", - зазначив Дуда.
- Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.
- Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.
- 30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну - зупинки роботи уряду.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Крім того, Байден закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні.
- Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує постачанню зброї та обладнання, затвердженому раніше.
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