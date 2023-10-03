Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами й закликав до постійної підтримки України

Про це повідомляє CNN з посиланням на Білий дім.

Розмова була ініційована внаслідок нещодавнього ухвалення Конгресом США тимчасового законопроєкту про державні витрати, який не включав допомогу Україні.

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Учасниками розмови стали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелон, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.

Президент Польщі Анджей Дуда у Х (раніше Twitter) написав, що головною темою переговорів була ситуація в Україні. Байден закликав світових лідерів продовжувати допомогу. Президент Польщі заявив, що країна налаштована підтримати Україну.

"Я представив ситуацію в Польщі – ми одна з ключових країн, коли йдеться про допомогу Україні. Президент Байден наголосив на нашій розумній поведінці перед лицем провокацій, з якими ми стикаємося з білоруської сторони. Він підкреслив, що ми можемо бути впевнені в підтримці НАТО в таких ситуаціях", - зазначив Дуда.