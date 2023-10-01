Проєкт держбюджету США на 45 днів без допомоги Україні: експерт Войтко пояснив ситуацію в американському уряді

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що причина, чому Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, у якому немає нового фінансування для продовження підтримки України полягає в тому, що зараз у США інакша ситуація, ніж минулого року.

"Минулого року була більшість у США і в Палаті представників, і в Сенаті конгресу цієї країни. Тепер, коли минулого року в палаті представників, яка відповідає в першу чергу за бюджетне фінансування, є група, яка складається з керівників представників Республіканської партії, які виступають за переобрання президентом Дональда Тампа і так звана група "MAGA" ("Make America Great Again"), вони мають певні зобов'язання перед тими сенаторами та конгресменами, які обрали представника спікера палати представників Кевіна Маккарті", - зазначив експерт.

Войтко додав, що для того, щоб 1 жовтня почався новий бюджетний фінансовий рік у США і не було шатдауну (припинення діяльності уряду), було прийняте компромісне рішення: 45 діб, до 17 листопада цей бюджет діятиме.

"Тобто на жоден день не припиняється діяльність американського уряду, але компромісним рішенням для цього, щоб це рішення було прийняте була вимога оцієї групи трампістів для того, щоб там не було жодної допомоги Україні передбачено. Передбачається тепер, що протягом цих 45 днів і про це просив і президент Байден і сенатори, що представники нижньої палати будуть працювати над тим, щоб за цих 45 днів було прийнято окремий законопроєкт, так зване додаткове асигнування для того, щоб потім, після проходження тих 45 днів можна було включити допомогу Україні. Адміністрація просила 24 млрд доларів", - розповів експерт Войтко.

Що таке шатдаун і чому голосування за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.

1 жовтня посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.