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Рецепт: лазанья
Хто ж не любить італійську кухню? Сьогодні розповімо про те, як приготувати лазанью в домашніх умовах. Отже, рецепт приготування лазаньї
Інгредієнти на 6 порцій страви
- 600 г м'ясного фаршу
- 600 г соусу "Болоньєзе"
- 60 г вершкового масла
- 2,5 ст. ложки борошна пшеничного
- 2 ст. ложки олії оливкової
- 750 мл молока
- 10 шт. сухих готових листів лазаньї
- 500 г твердого сиру
Приготування лазаньї
- В глибоку сковорідку з високими бортами кладемо вершкове масло і 2 ложки олії
- Розтоплюємо суміш
- Потрошки додаємо борошно, помішуючи до однорідної маси, аби не було грудочок
- Вливаємо молоко
- Зменшуємо вогонь і так тримаємо до консистенції нежирної сметани
- На звичайній сковорідці (іншій) нагріваємо оливкову олію
- Додаємо в цю олію м'ясний фарш
- Смажимо фарш до напівготовності
- Влити в наш фарш соус "Болоньєзе"
- Солимо/перчимо індивідуально на смак
- Розігріваємо духовку до 180 градусів
- Змащуємо формочку вершковим маслом
- На дно вилити трохи соусу бешамель, трохи, тільки щоб покрити дно.
- Викладаємо пласти
- На пласти викладаємо
- Зверху — тертий сир
- На сир — соус бешамель.
- Наступний шар — сухі листи лазаньї
- Повторюємо процедуру
- Останній прошарок листів ретельно промащуємо соусом бешамель
- Засипати сиром
- Нехай так вистоїться до 10 хв.
- Кладемо в духовку
- Печемо 30 хв.
- А далі – подаємо до столу
Смачного!
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