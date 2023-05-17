Рейс Київ — Будапешт — Відень повертається до звичних розкладів руху після аварії на угорській залізниці
Безпересадкові вагони Київ — Будапешт — Відень повертаються до звичних розкладів руху після сходження з рейок 9 вагонів вантажного поїзда із залізною рудою
Про це інформує Укрзалізниця.
"Угорські колеги повідомляють про відновлення руху раніше пошкодженою внаслідок аварії залізницею між Дебреценом та Ньїредьхазою", - пише відомство.
Повідомляється, що відтак рейс Київ — Будапешт — Відень повертаються до звичного руху.
Зокрема відправлення з Києва о 13:16, у Львові 19:59 - 20:25, у Мукачеві 00:19 - 00:24, у Будапешт-Келеті 08:20 - 08:40, а прибуття до Відня об 11:21.
У зворотному напрямку йде о 16:42, у Будапешт-Келеті 19:19 - 19:40, у Мукачеві 06:48 - 06:53, у Львові 11:00 - 11:23, прибуття до столиці України о 18:30.
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Поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень — Захонь з вагоном Відень — Чоп також повертається до свого графіку зі збереженням усіх пересадок: відправлення з Відня о 16:42, у Будапешт-Келеті 19:19 - 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.
Зворотно йде о 03:28, у Будапешт-Келеті 08:20 - 08:40, прибуття об 11:21.
"Поїзди у сполученні Будапешт — Дебрецен — Мукачево прямують звичним розкладом та маршрутом без необхідності пересадки на автобусний шатл для обʼїзду пошкодженої ділянки", - додають в Укрзалізниці.
- Нагадаємо, уранці 7 травня дев'ять вагонів вантажного поїзда із залізною рудою, зійшли з рейок на ділянці, що з'єднує Ніредьгазу та Дебрецен. Вантажний потяг, який перевозив залізну руду з України, прямував з прикордонної станції Загонь до Австрії.
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