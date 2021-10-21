Рейтинг ФІФА: Збірна України вперше в цьому році піднялась у списку
Збірна України з футболу у новому рейтингу ФІФА піднялась на 26-у позицію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України у жовтні зіграла два матчі у кваліфікації чемпіонату світу-2022. Наша команда перемогла Фінляндія (2:1) і внічию закінчила зустріч проти Боснії і Герцеговини (1:1).
За підсумками цих матчів, збірна України піднялась з 27-го на 26-е місце.
Із суперників збірної України по відбору ЧС-2022 найвище - на третій позиції - перебуває Франція, Боснія і Герцеговина знаходиться на 56-му місці, Фінляндія - на 60-му, а Казахстан - 125-й.
Очолює рейтинг ФІФА Бельгія, Бразилія йде другою. Чемпіон Європи Італія - четверта.
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.
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