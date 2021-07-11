Рейтинг президента поки ще високий завдяки популізму та перепозиціонуванню Зеленського у державника й патріота, – Гарань

Про це політолог повідомив у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Олексій Гарань також відзначив, що серед політичних партій на даний момент на першому місці – “Слуга народу”, але рейтинги просіли фактично в 2 рази. Тому, якби зараз відбулися дострокові парламентські вибори, то розклад сил був би зовсім інший. Тож, на думку політолога, дострокових парламентських виборів не буде. Він також висловив сумнів, що Зеленський піде на зміну Конституції, щоб продовжити дію чинній Верховній Раді.

"Щодо падіння рейтингу Зеленського, то він був, але зараз результати умовного першого туру виборів президента все одно були би такими, як у квітні 2019 року. До того ж, це достатньо сталі показники: адже вони фіксуються кілька останніх місяців різними компаніями. Інша річ, що у 2-му турі перемога Зеленського вже не була б такою вражаючою, як на минулих виборах. Я думаю, що Зеленському і його політтехнологам вдалося зробити певне перепозиціонування: тепер Зеленський державник і патріот”, – зазначив Гарань.

Політолог також зауважив, що рейтинг президента Зеленського залишається високим за рахунок його популістської риторики та ідей про деолігархізацію – люди продовжують в це вірити.

“Щодо супротивників Зеленського, всі його супротивники мають великий антирейтинг. За рахунок цього президенту вдається втримати першість серед ймовірних кандидатів у президенти… Виходячи з теперішньої ситуації, з тих політтехнологічних козирів, які може використати чинна влада, я би сказав, що у Зеленського на даний момент є хороші шанси на те, щоби бути переобраним. Але ми не знаємо, як складеться ситуація впродовж наступних 2 років” – заявив експерт.