Режим Лукашенка набирає власну ПВК із вагнерівців, які відмовляються воювати в Україні, – Центр насцпротиву

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Усім вагнерівцям у Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК "ГардСервіс", - ідеться у повідомленні.

Члени ПВК постійно тренуються на базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо" в Мінській області.

"Основне завдання ПВК – залучення їх для протидії опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка", - зазначили у Спротиві.

У ЦНС нагадали, що "ГардСервіс" було створено спеціальним указом Лукашенка ще до повномасштабного вторгнення РФ до України. Це єдине приватне охоронне підприємство, якому дозволено мати вогнепальну зброю. Стати його "співробітниками" можуть тільки "перевірені" люди.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

Після загибелі ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина найманці почали залишати Білорусь. Водночас у РФ заявили, що ПВК буде розформовано, а окремим найманцям запропонують укласти контракти з міноборони Росії.

"Група "Вагнера" перестане існувати. Бійці зможуть піти "на гражданку" чи підписати контракт із МО. Це незаконне збройне формування. Не повинно бути в державі якихось озброєних людей, які не підпорядковані державі. У результаті це призвело до заколоту. Ми були на межі громадянської війни", - казав депутат держдуми РФ, генерал Віктор Соболєв.