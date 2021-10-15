Режим Лукашенка визнав екстремістським Telegram-канал лідерки опозиції Тихановської
Білоруський суд визнав екстремістським Telegram-канал лідерки опозиції Світлани Тихановської
Про це повідомив Telegram-канал ГУБОЗ Білорусі.
"Судом Центрального району Мінська Telegram-канал "Светлана Тихановская" визнаний екстремістськими матеріалами", - йдеться у повідомленні.
13 жовтня у Білорусі ухвалили закон, за яким підписка на Telegram-канали, які влада визнає екстремістськими, передбачає кримінальну відповідальність.
Людям загрожує до 7 років ув'язнення як "учасникам екстремістського формування".
Екстремістським визнаний і канал платформи "Голос" публікує інформацію про фальсифікацію виборів.
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