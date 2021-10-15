Режим Лукашенка визнав екстремістським Telegram-канал лідерки опозиції Тихановської

Про це повідомив Telegram-канал ГУБОЗ Білорусі.

"Судом Центрального району Мінська Telegram-канал "Светлана Тихановская" визнаний екстремістськими матеріалами", - йдеться у повідомленні.

13 жовтня у Білорусі ухвалили закон, за яким підписка на Telegram-канали, які влада визнає екстремістськими, передбачає кримінальну відповідальність.

Людям загрожує до 7 років ув'язнення як "учасникам екстремістського формування".

Екстремістським визнаний і канал платформи "Голос" публікує інформацію про фальсифікацію виборів.