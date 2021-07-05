Режим Лукашенка закрив корпункт Єврорадіо в Білорусі

Про це йдеться на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

"Єврорадіо" нагадало, що влітку 2020 року білоруська влада заблокувала доступ до сайту euroradio.fm. Через це журналісти були змушені переїхати на дзеркало.



А в жовтні 2020 року журналістів "Єврорадіо" позбавили акредитації білоруського МЗС.



У редакції також заявили, що, ймовірно, закриття корпункту є відповіддю на черговий пакет санкцій ЄС.



"Ми чекали такого повороту подій і готувалися. Чи не можемо сказати, що були до кінця готові - та й хіба можна до такого бути готовим до кінця? - але план є, і не один. А також є великий досвід роботи віддалено. Ми будемо діяти по процедурі. І продовжувати працювати", - йдеться у заяві.