Режим Північної Кореї заявив про перемогу над COVID-19

Про це повідомляє BBC.

Таким чином, спалах лихоманки (так режим Північної Кореї називає COVID-19), що почався в травні, за твердженнями місцевих ЗМІ, переможено.

"Нових випадків лихоманки За останній тиждень не було, і всі, хто перебував на лікуванні, одужали",— йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.

Загальне число тих, що заразилися Covid-19, влада КНДР не повідомляє. Відомі лише офіційні дані, що з кінця квітня одужали 4,77 млн осіб, а 74 померли. Таким чином, коефіцієнт смертності становить 0,002%. Це найнижчий показник у світі. Багато експертів сходяться на думці, що показники смертності значно занижені.

26 липня європейська комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19, і закликала прискорити вакцинацію вразливих груп населення.

25 липня стало відомо, що США нададуть Україні близько пів мільйона доз вакцини від COVID-19.

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