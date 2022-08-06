Режим Північної Кореї заявив про перемогу над COVID-19
У КНДР вже сім днів поспіль не виявляють нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє BBC.
Таким чином, спалах лихоманки (так режим Північної Кореї називає COVID-19), що почався в травні, за твердженнями місцевих ЗМІ, переможено.
"Нових випадків лихоманки За останній тиждень не було, і всі, хто перебував на лікуванні, одужали",— йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї.
Загальне число тих, що заразилися Covid-19, влада КНДР не повідомляє. Відомі лише офіційні дані, що з кінця квітня одужали 4,77 млн осіб, а 74 померли. Таким чином, коефіцієнт смертності становить 0,002%. Це найнижчий показник у світі. Багато експертів сходяться на думці, що показники смертності значно занижені.
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