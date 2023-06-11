Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.

"Ми бачимо, що путінські силовики - це Колос на глиняних ногах. Опір не організований. Окремі акти героїзму солдатів не можуть виправдати дурість офіцерів і неготовність цієї структури до війни. Тобто, в принципі, завдай ми удару великими силами з більш рішучими цілями, Бєлгород був би наш", - зазначив Цезар.

За його словами, Легіон свою боєздатність, "на відміну від російської армії", не втрачає, а нарощує.

"Ми ростемо якісно, ​​ми ростемо чисельно, ми отримуємо бойовий досвід. Ми бачимо, що все більше людей нас підтримують. До нас переходять місцеві мешканці. Нас підтримує широкий партизанський рух усередині Росії. Ви бачите це за величезною кількістю диверсій проти військових об'єктів та військової інфраструктури. І лише питання часу, коли ці два графіки зійдуться. Падаючий графік російської армії та інших путінських посібників і зростаючий графік боєздатності Легіону", - пояснив представник Легіону "Свобода Росії".

При цьому, як наголосив Цезар, повалити режим Путіна можна лише силовим чином, лише "повним звільненням" РФ.

"Звісно, абсолютно повне звільнення. Тобто це операція, яка природно супроводжуватиметься військовими діями. Тут без цього нікуди не дітися. Це як рак четвертої стадії, який таблетками не можна вилікувати. Треба брати пухлину та вирізати її. Тут, на жаль, інакше не вийде", - підсумував Цезар.

Як вже повідомлялося, на рахунку Легіона "Свобода Росії" є вже рейди з України на російську територію - у Грайворонський район Брянської області та у село Нова Таволжанка й місто Шибекіно Бєлгородської області.

Їм також допомагає "Російський добровольчий корпус" (РДК).

ЛСР та РДК відрізняються ідеологією (перші - ліберальні демократи, другі - націоналісти), але об'єднані єдиною метою.