Режисер, продюсери, актор: Мінкульт додав 7 осіб до списку загроз національній безпеці
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ додало сімох осіб до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
До переліку включено російського режисера Максима Бріуса, продюсера і сценариста Генріха Кена, продюсера Сергія Щеглова, актора Михайла Вассєрбаума, операторів Владислава Гурчіна, Олександра Полагаєва і Гаріка Жамгаряна.
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Нагадаємо, раніше топ-менеджеру з Росії на три роки заборонили в'їзд до України.
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